Béisbol U23 2026| Panamá pone en marcha la tercera versión del campeonato nacional

El torneo será fundamental en la escogencia de los jugadores que integrarán la selección panameña para el Campeonato Mundial de esa categoría.

Panamá/Este jueves 16 de julio iniciará el III Campeonato Nacional de Béisbol U23 que cuenta con la participación de seis equipos.

El torneo se pone en marcha con el partido entre la Preselección U18 de Panamá y el equipo de Azuero, teniendo como sede el estadio de béisbol de la Academia Mariano Rivera desde las 7:00 p.m.

En esa misma primera fecha, Metro recibe a Oeste en el estadio Rod Carew a eso de las 7:00 p.m. y Coclé se mide a Occidente en el estadio Justino Salinas de La Chorrera, también a las 7:00 p.m.

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El viernes 17 y el sábado 18 se vuelven a medir los equipos de Azuero y la Preselección Nacional U18 en la Academia Mariano Rivera, en horarios de 7:00 p.m. y 12:00 p.m. (mediodía) respectivamente.

El 17 y 18 Metro también recibe a Oeste en el Rod Carew desde las 7:00 p.m. y 12:00 p.m. respectivamente y Coclé ante Occidente en los mismos horarios, los días 17 y 18, para cerrar la primera jornada del torneo.

El Campeonato Nacional U23 servirá para escoger a la preselección nacional de la categoría que jugará en el Campeonato Mundial de Managua, Nicaragua a finales de año.

También se informa que la preselección nacional U18 jugará el Nacional U23 como parte de su preparación camino al Premundial de la categoría a jugarse en Santo Domingo, República Dominicana este año.

El torneo

El Campeonato Nacional de Béisbol U23 de Panamá es un torneo organizado por la Federación Panameña de Béisbol para desarrollar a los mejores peloteros panameños menores de 23 años y servir como puente entre las categorías juvenil y mayor.

Sus principales objetivos son:

Dar más experiencia competitiva a jugadores de entre 18 y 23 años.

a jugadores de entre 18 y 23 años. Facilitar la transición hacia el Campeonato Nacional Mayor.

hacia el Campeonato Nacional Mayor. Ampliar la base de talento para las selecciones nacionales de Panamá.

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El formato de competencia suele incluir:

Serie regular, en la que todos los equipos se enfrentan entre sí. Serie semifinal. Serie final para definir al campeón.

Este torneo nació para cubrir una etapa importante en la formación de los jugadores. Muchos peloteros terminaban su participación en el campeonato juvenil a los 18 años y no tenían suficiente actividad competitiva antes de llegar al béisbol mayor. El Nacional U23 les ofrece más tiempo de desarrollo frente a rivales de alto nivel.

Información de Fedebeis