Tres hombres detenidos provisionalemente por homicidio en Chame
Durante la audiencia también se declaró legal la aprehensión de los tres imputados y se les impuso la medida cautelar más severa, al considerar la existencia de riesgos procesales, entre ellos peligro de fuga y de destrucción de medios de prueba.
En una audiencia de control de garantías realizada en el Órgano Judicial de Panamá Oeste, una jueza ordenó la detención provisional de tres hombres, a quienes se les imputaron cargos por los delitos de homicidio, robo agravado y asociación ilícita para delinquir.