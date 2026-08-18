El magistrado Olmedo Arrocha destacó que el volumen de expedientes representa un reto para el sistema de justicia, que debe contar con la capacidad necesaria para atender y resolver los procesos que ingresan anualmente.

Entre octubre de 2025 y el 31 de julio de 2026, la jurisdicción civil del Órgano Judicial ha recibido alrededor de 29 mil causas, de las cuales cerca del 27%, equivalente a unos 8 mil casos, ya han sido resueltos.