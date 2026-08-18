Más de 29 mil casos han ingresado a la jurisdicción civil en menos de un año
El magistrado Olmedo Arrocha destacó que el volumen de expedientes representa un reto para el sistema de justicia, que debe contar con la capacidad necesaria para atender y resolver los procesos que ingresan anualmente.
Entre octubre de 2025 y el 31 de julio de 2026, la jurisdicción civil del Órgano Judicial ha recibido alrededor de 29 mil causas, de las cuales cerca del 27%, equivalente a unos 8 mil casos, ya han sido resueltos.