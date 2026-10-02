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Polémica en Arraiján por destitución de 8 funcionarios del Consejo Municipal

La decisión fue tomada por la alcaldesa del distrito, situación que generó el rechazo de la presidenta del Consejo Municipal de Arraiján, Johana Saldaña, quien cuestionó que las destituciones se hayan concentrado en funcionarios que brindaban apoyo a la junta comunal.

Municipio de Arraiján

Una nueva controversia enfrenta al Consejo Municipal y la Alcaldía de Arraiján, luego de la destitución de ocho funcionarios que prestaban apoyo a la Junta Comunal de Cerro Silvestre y que, según la presidenta del Consejo Municipal, laboraban para esa instancia.

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