Padres de familia, docentes y estudiantes del Centro Educativo de Valle de Urracá decidieron suspender las clases durante este jueves y viernes, luego de que se registrara un homicidio a pocos metros del plantel.

El hecho generó preocupación entre la comunidad educativa y llevó a los padres de familia a reunirse para tomar la decisión de no enviar a sus hijos a clases, ante el temor de que puedan quedar expuestos a situaciones de violencia.