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Suspenden clases en Escuela del Valle de Urracá en San Miguelito por balaceras

Padres de familia, docentes y estudiantes del Centro Educativo de Valle de Urracá decidieron suspender las clases durante este jueves y viernes, luego de que se registrara un homicidio a pocos metros del plantel.

Centro Educativo Valle de Urracá

El hecho generó preocupación entre la comunidad educativa y llevó a los padres de familia a reunirse para tomar la decisión de no enviar a sus hijos a clases, ante el temor de que puedan quedar expuestos a situaciones de violencia.

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