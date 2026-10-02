Airbnb y hoteleros chocan por proyecto que regula los alquileres de corta estancia

La iniciativa, presentada por el diputado Neftalí Zamora, fue aprobada en primer debate por la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos en enero de 2026. La discusión se ha centrado, entre otros aspectos, en la aplicación del ITBMS a los alquileres de corta estancia.