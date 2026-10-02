Airbnb y hoteleros chocan por proyecto que regula los alquileres de corta estancia
La iniciativa, presentada por el diputado Neftalí Zamora, fue aprobada en primer debate por la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos en enero de 2026. La discusión se ha centrado, entre otros aspectos, en la aplicación del ITBMS a los alquileres de corta estancia.
El proyecto de ley 713, que busca establecer nuevas reglas para los alojamientos de corta estancia en Panamá, mantiene un debate entre representantes de plataformas como Airbnb y el sector hotelero, principalmente por el tratamiento tributario que recibirían estas modalidades de hospedaje.