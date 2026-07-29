Jamaica vs Panamá Premundial Sub-20 Concacaf| Previa, posibles alineaciones y puntos clave del partido
Sintoniza el partido entre las selecciones sub-20 de Panamá y Jamaica el miércoles 29 de julio a las 3:00 p.m. por TVN Pass y TVN Radio 96.5 fm.
Panamá/La Selección Sub-20 de Panamá afronta este miércoles 29 de julio un partido decisivo en sus aspiraciones dentro del Premundial Sub-20 de la Concacaf 2026. El conjunto nacional se medirá ante su similar de Jamaica a partir de las 3:00 p.m. (hora de Panamá) en el Estadio Universitario BUAP de Puebla, México.
Panorama y obligación canalera
- Obligación de sumar: Tras tropezar en el debut del Grupo C con una derrota por 3-0 ante Canadá, la escuadra dirigida por Mike Stump llega sin margen de error. Un triunfo ante los caribeños es clave para mantenerse en la pelea por los cupos a la siguiente fase y el boleto a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027.
- Baja sensible: Panamá no podrá contar con su capitán Oliver Campos, quien fue expulsado en el cierre de la primera parte del duelo ante los canadienses tras recibir una doble tarjeta amarilla.
- Buscar la contundencia: En el estreno frente a Canadá, la Sele tuvo pasajes con llegadas de peligro —destacando aproximaciones del atacante Raheen Cuello—, pero faltó contundencia ofensiva y control del esférico (37% de posesión). El cuerpo técnico ha hecho énfasis en afinar la puntería y reajustar la zaga defensiva.
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Jamaica llega con vida
- Debut victorioso: Los Reggae Boyz debutaron con el pie derecho al superar 2-1 a Honduras, colocándose en la cima del grupo junto a Canadá con 3 puntos.
- Tranquilidad en la tabla: Un resultado positivo mantendría a Jamaica firme hacia la fase eliminatoria.
Posibles alineaciones
Panamá
El estratega Mike Stump presentará cambios obligados en la zona medular/defensiva debido a la suspensión de su capitán, Oliver Campos, expulsado por doble tarjeta amarilla en la primera mitad del choque anterior. Asimismo, la intención técnica es reforzar el control de la pelota tras haber registrado únicamente un 37% de posesión frente a Canadá.
Alineación probable (4-2-3-1):
- Portero: Ian Flores / Sean Deane
- Defensas: Klissman De Gracia, Antony Ramos, Joseph Jones, Ariel Arroyo
- Centrocampistas: Ernesto Gómez, Anthony Ruiz, Klisman De Gracia / Juan Hall
- Atacantes / Extremos: Raheen Cuello, Giovany Herbert
- Delantero centro: Gerson Gordón
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Jamaica
Los Reggae Boyz llegan impulsados tras su triunfo 2-1 sobre Honduras, por lo que se prevé que mantengan la base de jugadores que les dio el resultado positivo.
Alineación probable (4-3-3 / 4-4-2):
- Portero: Joshua Grant
- Defensas: Malachi Sterling, Romain Blake, Christopher Ainsworth, Adrian Reid
- Centrocampistas: Jahmarie Nolan, Jabarie Howell, Giovanni Taylor
- Delanteros: Raequan Campbell, Dujuan Richards / Ashton Gordon, Tarick Ximines
Puntos clave
Panamá: La incorporación e ingreso en el mediocampo de Ernesto Gómez cobra relevancia para intentar generar mayor volumen de juego ofensivo y asistir a Raheen Cuello, quien fue el atacante más incisivo en la jornada inaugural.
Jamaica: La principal fortaleza de los caribeños radica en la velocidad por las bandas con Jahmarie Nolan y Raequan Campbell, piezas determinantes en el frente de ataque.