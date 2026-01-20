MiBus recibe seis propuestas para proyecto de buses eléctricos en la ciudad de Panamá

La empresa reafirmó además su compromiso de continuar impulsando proyectos que contribuyan al desarrollo de un sistema de transporte moderno, limpio y centrado en el bienestar de la ciudadanía.

La empresa Transporte Masivo de Panamá, S.A. (MiBus) recibió seis propuestas dentro del proceso de precalificación para una solución integral de buses eléctricos a batería, un paso que marca el inicio de la primera operación de movilidad eléctrica en el sistema de transporte público de la ciudad.

El acto público de recepción y apertura de solicitudes, identificado como No. 2025-2-81-01-08-LP-004612, se llevó a cabo este martes en el Centro de Operación y Ejecución (COE) de MiBus, ubicado en Ojo de Agua, donde se procedió formalmente a la apertura de los sobres presentados por los interesados.

Este proceso forma parte de una estrategia progresiva y de largo plazo orientada a transformar el sistema de transporte público hacia un modelo más sostenible, eficiente e innovador, con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En la convocatoria participaron seis proponentes, entre empresas y consorcios: CRRC (Hong Kong) Co. Ltd.; Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.; Consorcio CVW Zero Emission; Yutong; APCA Movilidad Eléctrica Integral Panamá (MEIP); y el Consorcio E-Move Panamá, S.A., lo que refleja el interés del sector privado en el proceso de modernización del transporte público panameño.

MiBus destacó que esta iniciativa está alineada con los objetivos de sostenibilidad ambiental, reducción de emisiones y mejora de la calidad del servicio para los usuarios. En ese sentido, reiteró su compromiso con una gestión abierta y transparente, indicando que los detalles del proceso pueden consultarse a través del portal de PanamáCompra y del portal del cliente del BID.

La empresa reafirmó además su compromiso de continuar impulsando proyectos que contribuyan al desarrollo de un sistema de transporte moderno, limpio y centrado en el bienestar de la ciudadanía.