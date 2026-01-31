Bomberos rescatan a mujer atrapada en elevador de estación del Metro en Brisas del Golf

De acuerdo con información oficial, la mujer permaneció atrapada entre seis y siete minutos dentro del elevador antes de la llegada de los equipos de emergencia.

Ciudad de Panamá, Panamá/Una mujer de al menos 67 años quedó atrapada en un elevador de la estación Brisas del Golf de la Línea 2 del Metro de Panamá y fue rescatada por personal del Cuerpo de Bomberos, en un hecho ocurrido el viernes y cuyo momento circuló ampliamente en redes sociales a través de un video grabado por usuarios.

De acuerdo con información oficial, la mujer permaneció atrapada entre seis y siete minutos dentro del elevador antes de la llegada de los equipos de emergencia.

Personal de la estación de bomberos de San Miguelito respondió al llamado y ejecutó maniobras de rescate para liberar a la afectada. Según explicó el teniente Gerardo Beca, miembro de los bomberos, los rescatistas aplicaron técnicas especializadas y debieron romper un vidrio del elevador como parte del procedimiento para poder sacarla de forma segura.

Beca detalló que, al llegar al sitio, el personal actuó con rapidez para completar la liberación de la víctima, quien posteriormente fue evaluada tras salir del ascensor. El Metro de Panamá informó que la mujer se encontraba estable luego de ser rescatada y recibir atención tras el incidente.

Recomendaciones ante emergencias en elevadores

Tras el suceso, el Cuerpo de Bomberos reitera recomendaciones para situaciones similares:

Mantener la calma y no intentar forzar la apertura de puertas.

Comunicarse con los servicios de emergencia.

Reportar de inmediato la falla.

Garantizar mantenimiento preventivo de elevadores en edificios e instituciones.

Los bomberos subrayan la importancia de que administraciones de inmuebles y entidades con sistemas de elevación mantengan programas de revisión y mantenimiento preventivo, con el fin de reducir riesgos y evitar emergencias.

Con información de Jessica Román