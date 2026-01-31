Refuerzan vigilancia por malaria en zonas cañeras de Veraguas durante temporada de zafra

Los operativos se concentran principalmente en el área cañera de Santiago de Veraguas y en otros puntos agrícolas vinculados a la siembra de caña, donde se ha identificado la llegada de personal proveniente de regiones con presencia de la enfermedad.

Santiago, Veraguas/Las autoridades de salud reforzaron las acciones de control y vigilancia en las zonas cañeras de la provincia de Veraguas con el objetivo de reducir el riesgo de contagio de malaria durante la temporada de zafra, periodo en el que aumenta la movilización de trabajadores procedentes de áreas endémicas.

Los operativos se concentran principalmente en el área cañera de Santiago de Veraguas y en otros puntos agrícolas vinculados a la siembra de caña, donde se ha identificado la llegada de personal proveniente de regiones con presencia de la enfermedad.

De acuerdo con los equipos sanitarios del Ministerio de Salud, se desarrolla una intervención directa en las fincas y comunidades agrícolas, que incluye evaluación médica y búsqueda activa de casos entre trabajadores y sus núcleos familiares.

Unas 150 personas, entre trabajadores y familiares, ya han sido evaluadas en una primera jornada de intervención, como parte de las medidas preventivas coordinadas con empresas del sector y productores locales. Las acciones se reforzaron tras situaciones registradas el año pasado y luego de reuniones con administradores de las compañías y representantes de los colonos.

Las autoridades informaron además que se realiza una nueva intervención sanitaria tras detectarse un caso reciente durante el fin de semana, lo que activó los protocolos de seguimiento y control. Entre las zonas consideradas endémicas de malaria figuran el norte de Santa Fe, en el distrito de Calobre, así como el norte de la comarca Ngäbe-Buglé, de donde procede parte de la mano de obra que participa en las zafras.

Actualmente, la vigilancia epidemiológica y la atención preventiva se mantienen focalizadas en Santiago y Calobre, sin descartar la ampliación de los operativos a otras áreas agrícolas si se incrementa la movilización de trabajadores.

Con información de Ney Castillo