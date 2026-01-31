Más de 300 niños participaron en campamento de verano de Dipred en Chiriquí

David, Chiriquí/Unos 300 niños de la provincia de Chiriquí participaron en el campamento de verano organizado por la Dirección Nacional para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Dipred), una iniciativa orientada a la formación integral de la niñez y la promoción de valores.

Durante la jornada, los participantes recibieron capacitación en valores, primeros auxilios, repostería, práctica bomberil, cultura y deportes, con el objetivo de motivarlos a descubrir y desarrollar nuevas destrezas y habilidades, así como fomentar la formación de ciudadanos responsables a futuro.

Leonel Flores, coordinador de proyectos de Dipred, explicó que este tipo de actividades busca impactar positivamente a comunidades en riesgo social. “La intención es inculcar valores y brindar herramientas que ayuden a los niños a fortalecer su desarrollo personal y social”, señaló.

Los participantes destacaron la experiencia vivida durante los tres días del campamento. Steven Hopman comentó que disfrutó las actividades y que aprendió lecciones relacionadas con la responsabilidad, la solidaridad y la disciplina, además de hacer nuevos amigos. Por su parte, Delyanis Atonaidán indicó que el campamento también enseña a competir sanamente, convivir y compartir, e invitó a otros jóvenes a participar en este tipo de iniciativas.

La actividad se llevó a cabo en el Gimnasio La Basita, en el distrito de David, y forma parte de los programas preventivos que impulsa Dipred a nivel nacional.

Con información de Iván Saldaña