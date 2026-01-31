Incendio en Alto Boquete consume dos hectáreas de herbazales y pone en riesgo viviendas

Las autoridades reiteraron que está totalmente prohibida la quema de basura y cualquier tipo de quema controlada.

Alto Boquete, Chiriquí/Un incendio registrado en el sector de Alto Boquete, en la provincia de Chiriquí, consumió aproximadamente dos hectáreas de herbazales y puso en riesgo varias residencias y empresas cercanas, informó el Cuerpo de Bomberos de Panamá.

Tras recibir la alerta, personal del Cuerpo de Bomberos acudió de inmediato al lugar y logró controlar y extinguir las llamas luego de cerca de una hora y media de trabajo, evitando que el fuego se propagara hacia áreas habitadas.

José Luis Bandini, jefe del Cuerpo de Bomberos de Chiriquí, explicó que la rápida respuesta fue clave para prevenir una situación de mayor gravedad. “Ayer se dio la alerta de este incendio, por lo que acudimos de inmediato y, tras aproximadamente una hora y media, logramos controlarlo y extinguirlo”, indicó.

Vecinos del sector señalaron que intentaron colaborar en las labores iniciales para sofocar el fuego y evitar su expansión; sin embargo, denunciaron que la falta de agua potable dificultó los primeros esfuerzos. Pese a ello, la oportuna y efectiva intervención de los bomberos permitió proteger las viviendas cercanas.

Las autoridades reiteraron que está totalmente prohibida la quema de basura y cualquier tipo de quema controlada, ya que estas prácticas pueden causar graves daños a la flora y fauna, además de poner en riesgo la vida humana y las propiedades.

Con información de Iván Saldaña