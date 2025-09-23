Fiestas patrias 2025: Alcaldía de Colón establece rutas de desfiles, restricciones y medidas de seguridad

🇵🇦 Los desfiles patrios en la ciudad de Colón deberán seguir la ruta establecida por la Dirección Regional de Educación de Colón del Meduca. 🇵🇦 El decreto también establece multas de $250.00 a $1,000.00 para quienes incumplan las disposiciones, además de sanciones específicas para padres o tutores que permitan que menores de edad manipulen fuegos artificiales.

Colón/La Alcaldía de Colón emitió el Decreto Alcaldicio No. 015 del 9 de septiembre de 2025, mediante el cual se dictan las disposiciones para la celebración de las fiestas patrias los días 3, 4, 5, 10 y 28 de noviembre en la provincia, incluyendo normas de seguridad, rutas de desfiles y restricciones de actividades.

Según lo dispuesto en el documento, publicado este martes 23 de septiembre en Gaceta Oficial, los desfiles patrios en la ciudad de Colón deberán seguir la ruta establecida por la Dirección Regional de Educación de Colón, del Ministerio de Educación (Meduca).

Para los días 3, 4 y 5 de noviembre, el recorrido iniciará en la Calle 13, entre Avenida Central y Meléndez, frente al restaurante McDonald’s; continuará por la Avenida Centenario y la Avenida Miguel Waked, hasta concluir frente a Plaza Millenium.

Entre las principales medidas adoptadas se encuentran:

Prohibición de venta y consumo de bebidas alcohólicas en todas las rutas de los desfiles durante los días festivos.

en todas las rutas de los desfiles durante los días festivos. Restricción en el uso de fogones y tanques de gas , que solo estarán permitidos en puntos autorizados y con una distancia mínima de 20 metros de la vía, además de contar con extintores de seguridad.

, que solo estarán permitidos en puntos autorizados y con una distancia mínima de 20 metros de la vía, además de contar con extintores de seguridad. Regulación de actividades con ruido , estableciendo horarios especiales para celebraciones comerciales y familiares.

, estableciendo horarios especiales para celebraciones comerciales y familiares. Prohibición del uso de pirotecnia en residencias, espacios cerrados o a menos de 500 metros de hospitales, iglesias, edificios públicos y áreas boscosas.

El decreto también establece multas de $250.00 a 1,000.00 dólares para quienes incumplan estas disposiciones, además de sanciones específicas para padres o tutores que permitan que menores de edad manipulen fuegos artificiales. En caso de reincidencia, se notificará al Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) y a las autoridades competentes.

Además, las autoridades municipales exhortaron a la ciudadanía, comercios y entidades públicas a decorar con motivos patrios durante todo noviembre, como parte de la conmemoración de la Separación de Colombia (3 de noviembre) y la Independencia de España (28 de noviembre).

El decreto regirá a partir de su promulgación y será aplicado con el apoyo de la Policía Nacional, Policía Municipal, jueces de paz y funcionarios municipales, quienes estarán a cargo de su cumplimiento.