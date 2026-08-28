Estudiantes del IPHE muestran su talento en la primera Feria Gastronómica Inclusiva

Los propios estudiantes fueron los encargados de preparar los alimentos junto a sus compañeros y bajo la orientación de sus profesores.

Ciudad de Panamá, Panamá/El talento, la creatividad y las ganas de salir adelante se hicieron presentes en el Parque Omar, donde estudiantes de distintas sedes del Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE) participaron en la primera Feria Gastronómica Inclusiva 2026.

La actividad permitió a los jóvenes sacar sus conocimientos del aula y ponerlos en práctica frente al público, demostrando las competencias que han adquirido en la carrera técnica intermedia en Gastronomía y Hostelería.

Entre los participantes estuvieron estudiantes del área este de Chepo, quienes llegaron por primera vez a esta feria con una propuesta inspirada en la comida mexicana.

“Tenemos un dulce tres leches con una chicha de Jamaica y también unos nachos que preparamos con mucho cariño para todos ustedes”, explicó una de las estudiantes.

Para estos jóvenes, participar en el evento representa una oportunidad importante para mostrar lo aprendido y ganar experiencia en un ambiente diferente al salón de clases.

Desde Panamá Oeste también llegó una delegación con una propuesta gastronómica que combinó sabores locales con la cocina italiana.

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En su stand ofrecieron bollos preñados rellenos de puerco ahumado, mousse de café, bomboloni, focaccia y pasta preparada en vivo. También incluyeron una bebida tradicional italiana y el conocido chicheme chorrerano.

Los propios estudiantes fueron los encargados de preparar los alimentos junto a sus compañeros y bajo la orientación de sus profesores.

La directora del IPHE, Karelia Sánchez Mundo, explicó que esta feria nació precisamente con el propósito de visibilizar las capacidades de los estudiantes y demostrar que cuentan con competencias que pueden ser aprovechadas en el ámbito laboral y social.

“Es una oportunidad de formación donde los estudiantes pueden salir con competencias básicas y hemos querido sacarlos del aula de clases, traerlos para que la comunidad, para que el país conozca que son chicos que tienen competencias, que tienen potenciales y que no hay barreras”, destacó Sánchez Mundo.

La funcionaria hizo énfasis en que muchas veces las principales limitaciones no están en los estudiantes, sino en las barreras que impone la propia sociedad.

“Las barreras las ponemos muchas veces nosotros”, afirmó.

La primera Feria Gastronómica Inclusiva 2026 reunió a estudiantes de diferentes centros del IPHE, quienes tuvieron la oportunidad de compartir sus preparaciones con los visitantes y demostrar que la formación técnica puede convertirse en una herramienta para su desarrollo personal, profesional y futura inserción laboral.

Más allá de degustar distintos platos y conocer propuestas gastronómicas, la jornada se convirtió en una vitrina para mostrar el talento de estos jóvenes y enviar un mensaje de inclusión: las oportunidades también se construyen cuando se reconocen las capacidades y el potencial de cada persona.

Con información de Hellen Concepción