Feria del Libro: Autores panameños celebran el interés de los estudiantes por la lectura

La Feria Internacional del Libro continuará hasta este domingo 30 de agosto , en horario de 9:00 a.m. a 9:00 p.m .

Ciudad de Panamá, Panamá/La presencia de cientos de estudiantes en la Feria Internacional del Libro ha generado entusiasmo entre los escritores panameños, quienes destacan el interés de las nuevas generaciones por descubrir nuevas historias y acercarse a la literatura nacional.

Durante el cuarto día del evento, estudiantes de escuelas oficiales y particulares recorrieron los más de 100 puestos habilitados, donde pudieron conocer diferentes géneros, adquirir libros y compartir directamente con autores.

Para la escritora panameña Itzel Miranda, estos encuentros tienen un valor especial, especialmente cuando los estudiantes muestran curiosidad por obras que también pueden contribuir a su formación.

Miranda presentó su libro “El líder que sabe coser”, una obra que aborda el camino del liderazgo y cómo las experiencias, incluso las caídas, pueden convertirse en aprendizajes.

“Siempre es bueno conversar con los estudiantes, sobre todo cuando son libros que les pueden servir en su formación”, señaló la escritora, quien aseguró que le ha sorprendido el interés que varios jóvenes han mostrado por el título de su obra.

Puedes leer: Feria del Libro: ¿Qué están buscando los jóvenes?

El escritor Aguilar Martínez también resaltó que desarrollar el gusto por la lectura requiere constancia y que el hábito puede construirse poco a poco.

“La lectura es un hábito como cualquier cosa, como la escritura. Si lo haces constantemente, aunque sea poquito a poquito, vas a lograr el hábito y vas a ser un lector cotidiano”, explicó.

La escritora Janet Y. Mitchell, autora de “Activa tu sonrisa”, manifestó igualmente su satisfacción al observar la cantidad de estudiantes que llegan a la feria y salen de ella con un libro.

Su obra aborda el impacto positivo de la sonrisa y cómo puede contribuir a transformar la vida de las personas.

“Me siento muy contenta de ver a tantos estudiantes visitando la feria de libros, todos con un librito, todos se llevan algo. Qué rico ver que en Panamá sí se lee, la gente lee mucho”, expresó Mitchell.

Para los autores, el contacto directo con niños y jóvenes representa también una oportunidad para despertar vocaciones, incentivar la creatividad y demostrar que la literatura panameña tiene historias capaces de conectar con las nuevas generaciones.

La Feria Internacional del Libro continuará hasta este domingo 30 de agosto, en horario de 9:00 a.m. a 9:00 p.m.

Además de libros, novelas y cuentos, los visitantes pueden encontrar material didáctico y participar en distintas actividades dirigidas a niños, jóvenes y adultos.

El entusiasmo de los estudiantes durante estos primeros días deja una imagen positiva para los escritores: una nueva generación que, entre páginas y personajes, comienza a descubrir el gusto por leer.

Con información de Jocelyn Mosquera