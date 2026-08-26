Feria del Libro: ¿Qué están buscando los jóvenes?

La feria se convierte así en un espacio que va más allá de la venta de libros, al permitir que los estudiantes conozcan autores, descubran nuevos géneros y compartan con sus compañeros y docentes una experiencia vinculada directamente con la lectura.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Feria Internacional del Libro vive su segundo día de actividades con una amplia asistencia de estudiantes, docentes, familias y amantes de la lectura, quienes recorren los diferentes stands en busca de nuevas historias, clásicos, cómics, mangas y literatura para todas las edades.

Desde tempranas horas, numerosos grupos escolares han llegado al recinto acompañados por sus docentes para conocer la oferta editorial y acercarse al mundo de los libros. Uno de los atractivos para los jóvenes es la posibilidad de encontrarse con autores y obtener sus firmas.

En los espacios dedicados a los más pequeños, la variedad también es amplia. Cicoben Ediciones ofrece materiales dirigidos a niños desde edades tempranas, con kits creativos, cuentos, clásicos como El Principito, libros basados en valores, actividades, stickers y materiales para fortalecer habilidades de escritura y trazos.

La editorial mantiene precios que van desde $1 hasta $15, una oferta que busca facilitar el acceso de los niños a los libros y fomentar el hábito de lectura desde los primeros años.

“Nos encanta que ellos puedan enamorarse de los libros desde estas tempranas edades”, destacó una de las encargadas del stand.

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Romance, mangas y ediciones especiales entre los favoritos

La oferta para adolescentes también ha despertado gran interés. En Librería Matilda, los estudiantes han mostrado especial preferencia por las novelas de romance y las ediciones especiales de tapa dura, muchas de ellas con diseños llamativos.

Los visitantes también pueden encontrar historietas infantiles, mangas, cómics y literatura de distintos géneros.

Entre las actividades destacadas está la presencia de la autora panameña Mayra De Gracia, quien realiza sesiones de firma de su nuevo libro Navidad en Boquete, además de compartir con sus lectores ejemplares de su saga.

Los precios son variados y los libreros aseguran que existen alternativas para distintos presupuestos. También se ofrecen promociones especiales, incluyendo descuentos de hasta 20% en algunos ejemplares.

Los jóvenes también buscan clásicos, fantasía y ciencia ficción

Los propios estudiantes cuentan qué géneros despiertan su interés durante este recorrido por la feria.

Entre sus preferencias aparecen la historia, ciencia ficción, cómics y filosofía, mientras que otros visitantes se sienten atraídos por nuevas ediciones de clásicos que ya conocen y que ahora encuentran con diseños diferentes.

En otros stands, los encargados destacan que entre los libros más buscados por los jóvenes están el manga, la literatura en inglés, los clásicos, los thrillers y la fantasía.

La feria se convierte así en un espacio que va más allá de la venta de libros, al permitir que los estudiantes conozcan autores, descubran nuevos géneros y compartan con sus compañeros y docentes una experiencia vinculada directamente con la lectura.

Los grupos escolares recorren los stands acompañados por sus profesores, quienes aprovechan la visita para reforzar la importancia de desarrollar el hábito de leer y acercar a los estudiantes a contenidos que complementan su formación académica.

La Feria Internacional del Libro continuará con actividades durante las próximas jornadas y se mantiene abierta hasta horas de la noche, ofreciendo una oportunidad para que quienes salen de sus trabajos también puedan acercarse y disfrutar de la programación y la amplia oferta editorial.

Con información de Jocelyn Mosquera