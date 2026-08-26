Jorge Eduardo Ritter presentará libro sobre la transición del Canal a manos panameñas

La presentación se realizará a las 7:00 p.m., en el marco de la Feria Internacional del Libro de Panamá, cuya edición está dedicada al Canal de Panamá.

Panamá/El excanciller, escritor y abogado Jorge Eduardo Ritter presentará este jueves su libro "De manos ajenas a manos propias: la transición del canal de Panamá", una obra que reconstruye el proceso que antecedió a la transferencia de la vía interoceánica a la administración panameña.

La presentación se realizará a las 7:00 p.m., en el marco de la Feria Internacional del Libro de Panamá, cuya edición está dedicada al canal de Panamá.

Ritter explicó que la obra no constituye un libro de memorias, sino un relato de las experiencias, decisiones y dificultades que marcaron la preparación del país para asumir el control del Canal.

“No es un libro de memoria, es un libro de experiencias, es un libro del relato de un acontecimiento que para mí es esencial en la vida nacional y es la transferencia del canal”, expresó.

Una transferencia que estuvo en riesgo

Aunque la administración panameña del Canal es considerada actualmente una experiencia exitosa, Ritter recordó que el proceso previo estuvo marcado por dudas, presiones y momentos en los que la transferencia llegó a estar en riesgo.

“No fue fácil. No fue para nada fácil. Más hubo momentos, esto no es un spoiler, pero hubo momentos en los que sinceramente peligraba que los Estados Unidos fueran a transferir el canal el 31 de diciembre de 1999”, señaló.

El libro relata los momentos decisivos, las personas que participaron en el proceso y las dudas existentes dentro y fuera del país sobre la capacidad de Panamá para administrar la vía interoceánica.

Ritter recordó que un tercio de los panameños votó en contra de los Tratados Torrijos-Carter y que persistía el temor de que el Canal corriera la misma suerte del ferrocarril, que había dejado de funcionar después de ser transferido.

“Esta es una historia de éxito después la administración del canal, que no solamente es una parte económica, sino que es la parte de la autoestima de los panameños de saber que nos supimos preparar y que lo supimos administrar después”, manifestó.

La narración culmina al mediodía del 31 de diciembre de 1999, cuando Panamá asumió plenamente la administración del Canal, y cuenta además con un epílogo.

Un relato para las nuevas generaciones

Ritter consideró necesario dejar constancia de este proceso ante el número de panameños que no habían nacido cuando se firmaron los tratados o cuando se produjo la transferencia, así como de quienes desconocen el significado histórico del 9 de enero de 1964.

“Estos libros relatados por las personas que de alguna forma vivimos esos momentos, creo que es una obligación, es algo que tenemos que tener los panameños para saber de dónde venimos y saber qué es lo que tenemos que cuidar”, sostuvo.

La edición de este año de la Feria del Libro tiene al Canal de Panamá como invitado, una decisión que Ritter calificó como extraordinaria por coincidir con los 25 años de administración panameña de la vía interoceánica.

“Ese canal no siempre fue nuestro; ahora a todo el mundo le parece, pero cuando el canal no era nuestro, fue una aspiración”, expresó.