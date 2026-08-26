ENA descarta corredores gratuitos: peajes financian operación, mantenimiento e inversiones

Las dos rampas pendientes en Costa del Este serán entregadas en febrero de 2027.

Panamá/Los corredores Norte y Sur no podrán operar gratuitamente porque los peajes financian su administración, mantenimiento, obligaciones financieras y proyectos de inversión, explicó Yessica Goti, gerente general de la Empresa Nacional de Autopistas (ENA).

Goti sostuvo que las extensiones de las concesiones no deben relacionarse con la posibilidad de eliminar los peajes, debido a que estos constituyen la fuente de ingresos de ambas autopistas.

“Los corredores son autopistas de peaje. Como autopistas de peaje, los corredores no tienen deuda. Las autopistas de peaje tienen obligaciones financieras”, explicó.

Entre esas obligaciones mencionó la administración, la operación, el mantenimiento, el pago de intereses y capital, además de las nuevas inversiones.

“Todo esto se paga producto del peaje que se recauda. Esto no sale de una deuda pública, esto no sale de garantías del Estado tampoco. Ni de un presupuesto que se le entrega. Esto sale totalmente de la recaudación de esos peajes que tiene cada corredor”, afirmó.

La gerente de ENA descartó que la extensión de una concesión pueda conducir a la gratuidad de estas vías. “Una autopista de peaje es eso. Es una autopista de peaje y no puede ser gratis porque sería una calle más”, manifestó.

Dos rampas serán entregadas en febrero de 2027

También señaló que, de las cuatro rampas contempladas en el proyecto de Costa del Este, dos ya fueron habilitadas y las dos restantes tienen como fecha formal de entrega febrero de 2027.

“Febrero es la fecha de entrega formal y son precisamente las dos rampas que hacen falta de las cuatro que eran el proyecto principal”, indicó Goti.

Una de las rampas pendientes cruza el Corredor Sur en dirección a Paitilla. La otra permitirá ingresar al corredor, también en sentido hacia Paitilla, desde el paseo marino de Costa del Este. “Esas dos rampas son las que estamos hablando que complementan las dos que ya se entregaron y forman parte del proyecto de las cuatro rampas”, explicó.

Los trabajos podrían concluir progresivamente entre diciembre de 2026 y febrero de 2027, pero la entrega formal está fijada para febrero.

Las cuatro rampas representan una inversión total de $25 millones. Los trabajos comenzaron hace aproximadamente un año y medio.

Eliminarán las garitas de peaje

ENA también proyecta modernizar el sistema de cobro mediante la implementación de la modalidad free flow, que sustituirá las garitas por pórticos y permitirá que los vehículos circulen sin detenerse ante barreras.

“Viene un sistema llamado free flow, que son pórticos. Ya no va a haber garitas, o sea, el tráfico va a ser más fluido porque no va a haber barreras”, explicó Goti.

El sistema incorporará tecnologías para identificar y seguir el recorrido de los automóviles, lo que permitirá detectar a conductores que transiten sin pagar el peaje.

“Si hay un auto, por lo menos que le quita la placa al carro, ya no es necesario, o sea, ya puedes tener el recorrido por donde entra, por donde sale, qué auto es, cuáles son las generales del auto y poder entonces determinar un operativo puntual para captar a esas personas en las salidas o en las entradas”, detalló.

La gerente no precisó durante la entrevista cuándo comenzaría a funcionar el nuevo sistema.

Ampliación reduciría hasta 17 minutos el recorrido

El Corredor Sur registra actualmente el tránsito de unos 66,000 vehículos diarios. Con la ampliación integral de la vía, ENA proyecta reducir hasta 17 minutos el tiempo de recorrido durante las horas de mayor congestionamiento.

El cálculo que se hizo es integral, no solo en las rampas, sino a lo largo de todo el corredor con la ampliación que estamos haciendo ahora mismo hasta Tocumen. Y se espera que, cuando estén construidas estas obras, el tránsito pueda bajar en horas pico hasta 17 minutos”, expresó.

La ampliación y rehabilitación completa del Corredor Sur, desde Punta Pacífica hasta Tocumen, representa una inversión aproximada de $300 millones.

Las obras están diseñadas para atender no solo la demanda actual, sino el crecimiento vehicular previsto para los próximos 30 años.

Evaluaciones para el Corredor Norte

Goti aclaró que los corredores Norte y Sur son sociedades anónimas separadas y mantienen obligaciones financieras distintas. Por esta razón, las obras no se desarrollan simultáneamente bajo un mismo esquema.

La concesión del Corredor Sur fue extendida en 2016 y refinanciada en 2020, lo que permitió ejecutar los proyectos actuales. En el caso del Corredor Norte, ENA realiza evaluaciones sobre el estado de la vía y los nuevos desarrollos ubicados en sus alrededores.

Los estudios deberán determinar las entradas, salidas y otras mejoras necesarias para responder a la demanda proyectada durante los próximos 30 años.