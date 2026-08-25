ENA proyecta extender el Corredor Sur hasta Pacora y licitar la obra en 2027

El proyecto tendría que ser sometido primero a estudios para posteriormente presentarlo ante el MOP y el Consejo de Gabinete. Esta última etapa podría concretarse durante este año.

Panamá/El equipo directivo de Empresa Nacional de Autopista (ENA) realizó una presentación sobre los principales proyectos de inversión que desarrolla actualmente y adelantó algunas de sus proyecciones. Una de ellas es la posible extensión del Corredor Sur hasta Pacora.

Yessica Goti, gerente de ENA, indicó que “nosotros estamos trabajando la ampliación del Corredor Sur sobre la servidumbre actual. En Pacora estamos trabajando en la prefactibilidad para ver si podemos solicitarle al MOP (Ministerio de Obras Públicas) la incorporación de ese proyecto dentro de la concesión para entonces lograr el desarrollo del proyecto”.

“Estamos muy confiados en que ese proyecto para el año que viene podamos estar licitándolo”, añadió.

El proyecto tendría que ser sometido primero a estudios para posteriormente presentarlo ante el MOP y el Consejo de Gabinete. Esta última etapa podría concretarse durante este año.

Arcelio Tejada, del área de Proyectos de ENA, explicó que “estamos en estudio no solamente técnico, sino de factibilidad financiera para lo que es el desarrollo de esta extensión. Es una obra que debe ser gestionada a través de nuestra entidad concedente, que es el Ministerio de Obras Públicas, en los pasos que brevemente ha ilustrado la licenciada anteriormente. Es un recorrido de aproximadamente 16 kilómetros desarrollado entre Don Bosco y el sector de Nuevo Tocumen en el área cercana a Pacora, al sur de lo que es el actual Aeropuerto Internacional de Tocumen”.

Durante la presentación también se abordaron los proyectos de ampliación de vías y modernización de casetas que se desarrollan en los corredores Sur y Norte.

En el Corredor Sur, la inversión asciende a aproximadamente $300 millones, mientras que las rampas representan otros $25 millones. Los directivos aclararon que estas inversiones no implicarán un aumento en el costo de los peajes.

Con información de Kayra Saldaña.