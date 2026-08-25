Segundo día de entrega del Pase-U vuelve a estar marcado por largas filas en La Chorrera

Los acudientes también solicitaron una mejor organización del proceso. Una de las propuestas planteadas fue entregar tiquetes con números y permitir que las personas esperaran sentadas en las gradas para ser llamadas por turno.

La Chorrera, Panamá Oeste/La entrega de las nuevas tarjetas del Pase-U continuó este martes en el Estadio Mariano Rivera de La Chorrera, en una jornada marcada nuevamente por las largas filas, las horas de espera y el malestar de numerosos acudientes.

Algunas personas llegaron al lugar desde las 3:00 y 4:00 de la madrugada con el objetivo de retirar la tarjeta correspondiente al beneficio educativo. La gran cantidad de personas también provocó afectaciones en el tráfico en los alrededores del estadio.

Entre las principales quejas de los acudientes estuvo la falta de acceso a los baños. Una de las asistentes señaló que los sanitarios permanecían cerrados, situación que consideró incómoda debido a la gran cantidad de mujeres que permanecían en el lugar.

Los acudientes también solicitaron una mejor organización del proceso. Una de las propuestas planteadas fue entregar tiquetes con números y permitir que las personas esperaran sentadas en las gradas para ser llamadas por turno.

La petición cobra especial relevancia, según los asistentes, debido a la presencia de adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, quienes deben permanecer durante varias horas de pie.

Otra acudiente calificó la fila como “demasiado larga” y cuestionó la forma en que se organiza, mientras propuso que la entrega se realice nuevamente en los colegios y se distribuya por grados para evitar la concentración de personas en un solo punto.

La prolongada espera también representa una dificultad para quienes deben cumplir con sus jornadas laborales. Algunos acudientes aseguraron que tuvieron que realizar gestiones desde el día anterior para poder ausentarse de sus trabajos y acudir a retirar la tarjeta.

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Ifarhu evalúa alternativas

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) aseguró que el proceso fue diseñado para agilizar la entrega y destacó que durante la jornada del lunes fueron atendidas alrededor de 5,500 personas.

Euler García, asesor de despacho del Ifarhu, indicó que se entregaron aproximadamente 5,500 tarjetas correspondientes a estudiantes del sector educativo.

Ante las quejas por las largas filas y la posibilidad de habilitar otros puntos de entrega de manera simultánea, García señaló que la programación ya está establecida, pero que se mantienen conversaciones para determinar si es posible implementar alguna alternativa que brinde mayor comodidad a los padres y familiares que deben retirar el beneficio.

En el caso de Arraiján, las autoridades tienen previsto entregar más de 34 mil tarjetas, que beneficiarán a más de 40 mil estudiantes.

El Ifarhu reiteró a los acudientes la importancia de presentar la cédula física y vigente al momento de retirar la tarjeta. No se están aceptando cédulas vencidas ni cartas de autorización para que otra persona realice el retiro.

La entrega de las tarjetas continuará hasta el sábado 29 de agosto, mientras los acudientes esperan que el proceso pueda desarrollarse con mayor rapidez y organización durante los próximos días para evitar que se repitan las extensas filas y las horas de espera registradas durante las primeras jornadas.