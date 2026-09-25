Cepanim | Entrega de certificados a sobrevivientes comenzaría entre octubre y noviembre

Actualmente, las autoridades se encuentran en el proceso de validación de los formularios y documentos presentados por los beneficiarios y los sobrevivientes de personas fallecidas que tienen derecho al certificado.

Ciudad de Panamá/La entrega de los Certificados de Pago Negociable por Intereses por Mora (Cepanim) se prevé que comience entre finales de octubre y principios de noviembre de este año, informó Carmen Jaén, coordinadora del programa.

Actualmente, las autoridades se encuentran en el proceso de validación de los formularios y documentos presentados por los beneficiarios y los sobrevivientes de personas fallecidas que tienen derecho al certificado.

Jaén explicó que, hasta el momento, existe un registro de aproximadamente 345 mil beneficiarios en la plataforma, de los cuales cerca del 70% corresponde a personas vivas y el 30% a beneficiarios fallecidos.

“Estamos validando los formularios de todos los sobrevivientes de beneficiarios difuntos que han llenado sus documentos. Nosotros tenemos en total un registro de alrededor de 345 mil beneficiarios ya registrados en la plataforma”, indicó.

Para acceder al proceso, el primer paso es completar el registro 100% digital a través del portal Cepanim del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), donde los beneficiarios deben adjuntar la documentación requerida.

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En el caso de los sobrevivientes, los requisitos varían dependiendo del vínculo con el beneficiario fallecido.

Para los cónyuges se solicita:

Certificado de matrimonio.

Certificado de defunción.

Cédula del cónyuge.

Mientras que para los hijos se requiere:

Certificado de nacimiento.

Cédula del hijo.

Certificado de defunción.

Jaén explicó que, una vez validada la documentación en el sistema, el proceso de entrega será más sencillo para los sobrevivientes.

“Una vez nosotros iniciamos con las entregas, como ya nosotros validamos la documentación en el sistema, solamente va a ser necesario que el beneficiario sobreviviente lleve su cédula”, señaló.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Economía y Finanzas, a nivel nacional se han registrado más de 328 mil certificados, frente a una meta estimada de más de 345 mil beneficiarios.

Con información de Luis Jiménez