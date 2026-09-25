El funcionario explicó que estas plantas han sido identificadas como pasivos ambientales que requieren atención prioritaria, debido a su ubicación en cuencas que alimentan sistemas de potabilización.

Unas 17 plantas de tratamiento de aguas residuales ubicadas en barriadas estarían representando un riesgo para las cuencas que abastecen a plantas potabilizadoras del país, de acuerdo con el director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Antonio González.