17 plantas de tratamiento ponen en riesgo cuencas que abastecen potabilizadoras

El funcionario explicó que estas plantas han sido identificadas como pasivos ambientales que requieren atención prioritaria, debido a su ubicación en cuencas que alimentan sistemas de potabilización.

Planta Potabilizadora de Pacora

Unas 17 plantas de tratamiento de aguas residuales ubicadas en barriadas estarían representando un riesgo para las cuencas que abastecen a plantas potabilizadoras del país, de acuerdo con el director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Antonio González.

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