Panamá cae ante Argentina en Clasificatorio FIBA Americas al Mundial de Baloncesto 2027

Argentinos y panameños disputaron su último partido de la primera fase del certamen que determinará a los representantes de América al torneo orbital del próximo año.

Panamá/Argentina se llevó una cómoda victoria de visitante con un marcador final de 96-71 sobre Panamá, en un partido realizado el domingo 5 de julio, en la Arena Roberto Durán, que maercó el cierre de la primera fase de los Clasificatorios de las Américas rumbo al Mundial FIBA Catar 2027.

Aunque el quinteto panameño arrancó con mucha energía e incluso metió una ráfaga de 11-0 que los puso arriba 11-8 en el primer cuarto, la rotación y la jerarquía colectiva del equipo dirigido por Pablo Prigioni terminaron rompiendo el juego.

Te puede interesar: Panamá derrota a Cuba y avanzó a la segunda ronda en las Eliminatorias Mundialistas FIBA 2027

Las Claves y Números del Encuentro

El desarrollo: Tras recuperarse del buen arranque local, Argentina cerró el primer cuarto arriba 26-18 y fue estirando la ventaja paulatinamente (51-37 al medio tiempo y 80-56 en el tercero) hasta alcanzar una máxima de 29 puntos.

Tras recuperarse del buen arranque local, cerró el primer cuarto arriba 26-18 y fue estirando la ventaja paulatinamente (51-37 al medio tiempo y 80-56 en el tercero) hasta alcanzar una máxima de 29 puntos. Dominio en la pintura y efectividad: Los argentinos explotaron muy bien las espaldas de la defensa panameña, anotando 50 puntos en la pintura y castigando desde el perímetro con un 37.5% en triples (12 de 37).

Los argentinos explotaron muy bien las espaldas de la defensa panameña, anotando 50 puntos en la pintura y castigando desde el perímetro con un 37.5% en triples (12 de 37). Los líderes en la cancha:

Por Panamá , lo mejor de la ofensiva llegó de la mano de Iverson Molinar , quien cargó con el equipo anotando 17 puntos , bajando 3 rebotes y repartiendo 6 asistencias.

, lo mejor de la ofensiva llegó de la mano de , quien cargó con el equipo anotando , bajando 3 rebotes y repartiendo 6 asistencias. Por Argentina, el ataque estuvo sumamente repartido con siete jugadores en doble dígito. Destacaron el pívot Francisco Cáffaro (15 puntos y 9 rebotes), Gabriel Deck (14 puntos) y la conducción de Leandro Bolmaro (13 unidades, 6 asistencias) junto al capitán Facundo Campazzo (10 puntos, 6 asistencias y 4 robos).

Te puede interesar: F1| Charles Leclerc marca la pauta en el Gran Premio de Gran Bretaña 2026

¿Cómo queda el panorama?

Con este resultado, Argentina cierra esta primera etapa del Grupo D con un récord de 5-1 (empatado con Uruguay) y avanza con paso firme a la segunda fase, donde le tocará cruzarse con los clasificados del Grupo B (donde espera la invicta Canadá).

Panamá, que venía con bajas sensibles en su plantilla pero con el envión de haberle ganado previamente a Cuba, tendrá que ajustar piezas de cara a la exigente siguiente ronda del torneo continental.