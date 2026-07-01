Panamá vs Cuba| Clasificatorio FIBA Americas Mundial 2027: 'Roja sin Mangas' vuelve al ruedo para una prueba de fuego

La selección panameña salta a la duela para una nueva ventana de partidos que empieza este jueves 2 de julio bajo la dirección de un nuevo 'head coach'.

Panamá/La Selección de Baloncesto de Panamá saldrá este jueves al tabloncillo de la Arena Roberto Durán para enfrentar a Cuba en la continuación del Clasificatorio FIBA Americas para el Campeonato Mundial que se realizará en Catar en el año 2027.

Después de obtener un triunfo en cuatro partidos, el conjunto panameño tuvo un cambio en la dirección técnica con la incorporación del entrenador puertorriqueño Nelson Colón quien asume el puesto tras la salida de su colega argentino Gonzalo García.

La 'Roja sin Mangas' intentará sacar una victoria que les permita meterse en la pelea dentro del Grupo D del torneo que también tiene a las selecciones de Argentina y Uruguay; dos potencias del baloncesto en América.

Por su parte, el equipo cubano se presentará a este juego con la urgencia de sumar victorias ya que ha perdido los cuatro encuentros que ha disputado en este clasificatorio.

El encuentro está programado para iniciar a las 8:40 p.m. (hora de Panamá).

Panameños sobresalientes

En lo que va del certamen eliminatorio, Panamá cuenta con jugadores que han destacado en cada partido disputado. Entre ellos están:

Iverson Molinar: El base se ha consolidado como la principal bujía ofensiva del equipo. Con su tremenda velocidad en la transición y capacidad de penetración, promedia 21.0 puntos y 4.5 asistencias por partido, liderando el juego de armado de Panamá.

El base se ha consolidado como la principal bujía ofensiva del equipo. Con su tremenda velocidad en la transición y capacidad de penetración, promedia y por partido, liderando el juego de armado de Panamá. Jhivvan Jackson: Un anotador puro que complementa perfectamente la ofensiva exterior. Aporta una tremenda pólvora de larga distancia, promediando 20.5 puntos por encuentro y compartiendo el liderato de asistencias junto a Molinar con 4.5 por juego .

Un anotador puro que complementa perfectamente la ofensiva exterior. Aporta una tremenda pólvora de larga distancia, promediando por encuentro y compartiendo el liderato de asistencias junto a Molinar con . Luis Rodríguez Jr.: Su rol en el perímetro ha sido sumamente consistente, destacando con 13.0 puntos y 7.0 rebotes por encuentro, además de aportar gran versatilidad defensiva gracias a su físico y lectura para robar balones.

Su rol en el perímetro ha sido sumamente consistente, destacando con y por encuentro, además de aportar gran versatilidad defensiva gracias a su físico y lectura para robar balones. Ernesto "Tito" Oglivie: El veterano incombustible sigue siendo el corazón de la selección en la zona pintada. Oglivie es el jugador más eficiente del roster (20.0 de valoración por partido) y promedia 18.0 puntos y 7.5 rebotes , regalando además momentos inolvidables como su agónico buzzer beater frente a Brasil.

El veterano incombustible sigue siendo el corazón de la selección en la zona pintada. Oglivie es el jugador más eficiente del roster (20.0 de valoración por partido) y promedia y , regalando además momentos inolvidables como su agónico buzzer beater frente a Brasil. Akil Mitchell: Una fuerza absoluta en los tableros. Mitchell lidera la faceta reboteadora del quinteto panameño con un imponente promedio de 9.5 rebotes por partido , sumando además 14.0 puntos y una presencia física crucial en la defensa interior.

Una fuerza absoluta en los tableros. Mitchell lidera la faceta reboteadora del quinteto panameño con un imponente promedio de , sumando además y una presencia física crucial en la defensa interior. Ricardo Lindo Jr.: Ha sido el principal protector del aro de la selección. Destaca en el apartado defensivo liderando al equipo con 1.5 bloqueos por encuentro, aportando además 11.0 puntos y 7.5 rebotes para redondear el juego interno nacional.

Cubanos sobresalientes

Aunque no ha obtenido los resultados que espera, el conjunto cubano tiene en sus filas algunos jugadores que destacan en el torneo. Estos son:

Pedro Bombino: Ante las bajas notables en el juego interior, el pívot (que juega en España) se ha convertido en el verdadero referente en la pintura. En los registros de la FIBA, Bombino resalta consistentemente promediando doble dígito en puntos (alrededor de 12.7 PPP en la fase previa) y liderando el departamento de rebotes con más de 8.0 capturas por encuentro , además de aportar solidez defensiva con bloqueos y robos.

Ante las bajas notables en el juego interior, el pívot (que juega en España) se ha convertido en el verdadero referente en la pintura. En los registros de la FIBA, Bombino resalta consistentemente promediando doble dígito en puntos (alrededor de en la fase previa) y liderando el departamento de rebotes con más de , además de aportar solidez defensiva con bloqueos y robos. Jasiel Rivero: El estelar e histórico ala-pívot de la Estrella Roja de Belgrado fue el líder absoluto en eficiencia ( 25.3 ) y puntos ( 23.3 PPP ) en los compases iniciales que permitieron a Cuba estar en los Clasificatorios de las Américas. Aunque recientemente se ha ausentado por procesos quirúrgicos, su impacto inicial fue indispensable.

El estelar e histórico ala-pívot de la Estrella Roja de Belgrado fue el líder absoluto en eficiencia ( ) y puntos ( ) en los compases iniciales que permitieron a Cuba estar en los Clasificatorios de las Américas. Aunque recientemente se ha ausentado por procesos quirúrgicos, su impacto inicial fue indispensable. Reynaldo García: Aportando toda su experiencia desde la liga japonesa, el veterano base ha sido clave sosteniendo el balance defensivo y la recuperación de balones (promediando 2.0 robos por partido ), además de ser una de las principales vías de anotación perimetral.

Aportando toda su experiencia desde la liga japonesa, el veterano base ha sido clave sosteniendo el balance defensivo y la recuperación de balones (promediando ), además de ser una de las principales vías de anotación perimetral. Marcos Chacón: El joven base, con rodaje en la exigente Liga Nacional de Argentina, ha asumido un rol protagónico en la conducción y anotación. Ha promediado cerca de los 10 puntos por partido y se consolida como el futuro inmediato de la armazón cubana.

El joven base, con rodaje en la exigente Liga Nacional de Argentina, ha asumido un rol protagónico en la conducción y anotación. Ha promediado cerca de los y se consolida como el futuro inmediato de la armazón cubana. Sigfredo "Tito" Casero: Cumpliendo funciones de organizador, ha liderado la distribución del juego cubano en varias de las ventanas FIBA con un promedio superior a las 3.5 asistencias por encuentro.

Lo próximo

Después de este enfrentamiento, el colectivo panameño recibe a Argentina en la Arena Roberto Durán. Ese encuentro se llevará a cabo el domingo 5 de julio a las 7:10 p.m. Ese mismo día, el conjunto cubano visita el Antel Arena de Montevideo para enfrentar a Uruguay a las 6:40 p.m. (tiempo uruguayo).

Posiciones del Grupo D