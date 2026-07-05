Mundial 2026| Portugal vs España: previa y dónde ver gratis este partido de octavos de final

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX| Dos países vecinos, representados por dos selecciones de alto nivel, miden fuerzas en una instancia de eliminación directa.

Cristiano Ronaldo (i) y Lamine Yamal (d), dos jugadores a observar en ese encuentro / AFP

Panamá/El clásico ibérico se traslada a los octavos de final del Mundial 2026. Este lunes 6 de julio (a las 2:00 p. m. hora de Panamá), Portugal y España se enfrentarán en el Dallas Stadium (AT&T Stadium) de Arlington, Texas, buscando un boleto a los cuartos de final.

Ambas selecciones llegan invictas, pero con realidades recientes distintas: España clasificó de forma categórica tras golear 3-0 a Austria en la ronda previa, mientras que Portugal sufrió hasta el último suspiro para vencer 2-1 a Croacia con un gol agónico de Gonçalo Ramos al 90+4'.

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Jugadores clave

  • España:
  • Lamine Yamal: Con solo 18 años, es el principal motor ofensivo y el jugador que genera el desequilibrio por las bandas en el esquema de Luis de la Fuente.
  • Mikel Oyarzabal: El delantero de la Real Sociedad llega encendido tras ser figura y anotar en el duelo directo contra Austria.
  • Rodri: El eje y termómetro del mediocampo español, vital para contener las transiciones rápidas de los lusos.
  • Portugal:
  • Cristiano Ronaldo: Disputando la fase eliminatoria de su sexto Mundial, sigue siendo la máxima referencia y viene de marcar de penal ante Croacia.
  • Rafael Leão: Su potencia y velocidad por la banda izquierda serán el principal dolor de cabeza para la zaga lateral española.
  • Gonçalo Ramos: El héroe de la ronda anterior que aporta frescura y efectividad en el área cuando el partido se complica.

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Bajas importantes y novedades

  • España: El seleccionador Luis de la Fuente cuenta con la ventaja de tener a sus principales piezas disponibles y con ritmo tras afianzar un once sólido con Cubarsí y Laporte en la central, acompañados por Cucurella y Pedro Porro en un gran nivel físico.
  • Portugal: Roberto Martínez confirmó en rueda de prensa previa que todos sus jugadores entrenaron con normalidad y están preparados. No arrastran bajas por sanción tras el limpio cierre contra Croacia, por lo que dispondrá de su arsenal completo, incluyendo a Bernardo Silva y Bruno Fernandes desde el arranque o como revulsivos.

Historial de partidos (Cara a cara)

La rivalidad entre ambas naciones es una de las más longevas del fútbol europeo, con un historial histórico total de 41 partidos oficiales y amistosos:

  • Victorias de España: 17
  • Empates: 18
  • Victorias de Portugal: 6

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Antecedentes en Copas del Mundo

En los Mundiales, la balanza se encuentra sumamente equilibrada con solo dos enfrentamientos previos:

  1. Sudáfrica 2010 (Octavos de final): España se impuso 1–0 con un gol de David Villa, en el camino hacia su primer título mundial.
  2. Rusia 2018 (Fase de grupos): Protagonizaron uno de los mejores partidos de los últimos tiempos con un espectacular empate 3–3, recordado por un triplete de Cristiano Ronaldo y un doblete de Diego Costa.

Dato reciente: Su último choque oficial de alta tensión fue en la final de la UEFA Nations League 2025, donde empataron 2–2 en el tiempo regular y Portugal se quedó con el título tras vencer en la tanda de penales (5-3).

Sintoniza este partido por TVMAX, TVN Pass, el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ (completo) y escúchalo por TVN Radio 96.5 FM.

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