Mundial 2026| Vinicius dijo esto al no cobrar el primer penal de Brasil ante Noruega

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX| El también jugador del Real Madrid cedió el cobro a Bruno Guimaraes.

Estados Unidos/El atacante brasileño Vinícius Jr se defendió por no haber cobrado el penalti que Brasil tuvo este domingo en el partido de octavos de final ante Noruega, en el que los auriverdes cayeron 2-1 y fueron eliminados del Mundial de 2026.

El mediocampista Bruno Guimarães cobró el remate desde el punto blanco, que fue atajado por el portero Orjan Nyland, cuando el partido iba 0-0 en el MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey.

La estrella del Real Madrid, goleador de la Canarinha en el torneo con cuatro goles, y el seleccionador Carlo Ancelotti han sido muy cuestionados por que Guimarães fuera el encargado de cobrar.

"El míster decide de antemano quién va a tirar. Él eligió a Bruno. Yo nunca he sido vanidoso, nunca quise ser el máximo goleador de la competición y por eso fue Bruno quien tiró. Él ejecuta mejor los penaltis que yo, y por eso el míster lo eligió a él", afirmó Vini tras el partido.

"Nunca he rehuido la responsabilidad. Mucha gente va a decir que no quise, pero yo nunca me he escondido. Lanzo los penaltis en el Real cuando el entrenador me elige. Tenemos que prepararnos mejor para el próximo Mundial y los próximos partidos", agregó.

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Erling Haaland, con un doblete, eliminó a los pentacampeones del mundo, que tuvieron su peor participación mundialista desde Italia 1990, cuando cayeron en la misma instancia.

"Es un día muy triste para nosotros, quedar eliminados de una Copa del Mundo siempre es un golpe muy duro (...) pero ahora toca seguir, no hay mucho que hacer, solo pedir disculpas a nuestra afición, que una vez más creyó en nosotros", sostuvo el atacante, de 25 años.

"Lamentablemente el fútbol es así, no siempre vamos a ganar. Sé que llevamos tanto tiempo sin vencer, el pueblo quiere recuperar la alegría, pero no fue esta vez", apuntó, sobre un Brasil que no celebra el título mundial desde 2002.

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