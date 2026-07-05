Mundial 2026 Portugal vs España| DT Roberto Martínez lamenta algo sobre ese duelo de octavos de final

Estados Unidos/El seleccionador portugués, el español Roberto Martínez, lamentó que el derbi ibérico de octavos del Mundial, el lunes en Dallas, no sea "el último escalón del torneo", este domingo en la rueda de prensa oficial.

"Somos países vecinos, hermanos. Es una fiesta del fútbol ibérico. Una pena que se produzca ahora, creo que era una final fantástica", señaló Martínez.

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El antiguo seleccionador de Bélgica construyó una larga trayectoria primero como jugador y luego como técnico fuera de España.

"Nunca trabajé en España. Viví 21 años en Reino Unido, 21 años en España, siete en Bélgica y tres y medio ya en Portugal. Mi casa es donde tengo la familia. Para mí no hay problema. Quiero estar cerca de los jugadores y de lo que representan para la selección", señaló sobre su vinculación con el equipo luso.

En su comparecencia Martínez analizó el estilo de juego de ambos equipos, que considera similar: "Los dos somos mejores con el balón".

"El partido precisa frescura para poder mantener la idea de juego de las dos selecciones. Es un adversario espectacular... Creo que tenemos la misma idea de juego, aunque con jugadores diferentes", continuó.

"Jugar contra España no es lo mismo que jugar contra Colombia o Croacia. Tendremos que ajustar, continuar y pensar durante el partido. Todos los jugadores entrenaron bien esta mañana, todos están preparados", añadió.

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