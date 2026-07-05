Mundial 2026 | Colombia en octavos de final: Mujer se quitó su blusa y cayó de un vehículo durante celebración

Panamá/La clasificación de la Selección Colombia a los octavos de final del Mundial 2026 desató celebraciones multitudinarias en distintas ciudades del país. Sin embargo, en Armenia, Quindío, una escena captada en video ha generado diversas reacciones en redes sociales.

Según las imágenes que circulan, una mujer que celebraba desde un vehículo en movimiento se quitó la blusa, quedando desnuda, y segundos después cayó al pavimento. De acuerdo con las versiones que acompañan la grabación, la mujer estaría, al parecer, en estado de embriaguez.

Hasta el momento no se conoce un reporte oficial sobre su estado de salud ni sobre las circunstancias exactas de lo ocurrido.

El hecho vuelve a poner sobre la mesa la importancia de celebrar con responsabilidad durante este tipo de festejos masivos, evitando conductas que puedan poner en riesgo la vida propia y la de los demás.

La Selección Colombia cerró su participación en la fase de eliminación directa de los dieciseisavos de final con una victoria 1-0 sobre Ghana, resultado que la clasificó a los octavos de final del Mundial 2026.

El único gol del compromiso, disputado en el Kansas City Stadium ante más de 69,000 espectadores, fue obra de Jhon Arias, quien al minuto 14 conectó un centro de Luis Suárez para vencer al arquero ghanés Lawrence Ati-Zigi. Con este resultado, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo se convirtió en la última selección en asegurar su boleto a la siguiente ronda, donde enfrentará a Suiza el próximo martes 7 de julio en el BC Place de Vancouver.

Resultados y autores de los goles de los octavos de final del Mundial de Norteamérica 2026

Los octavos de final del Mundial 2026 arrancaron este sábado 4 de julio con dos partidos que definieron a los primeros dos clasificados a la ronda de cuartos de final.

En Houston: Canadá 0-3 MARRUECOS

En el Houston Stadium, ante más de 60,000 espectadores, Marruecos eliminó al anfitrión Canadá con una contundente goleada 3-0. El conjunto africano, dirigido por Mohamed Ouahbi, rompió el cero en el complemento con un tanto de Azzedine Ounahi al minuto 50, producto de una jugada preparada a balón parado tras un servicio de Achraf Hakimi.

El propio Ounahi amplió la ventaja al minuto 82 con una definición dentro del área tras una asistencia de Brahim Díaz, firmando así su doblete particular. Ya en el tiempo añadido, al minuto 90+8, Soufiane Rahimi selló el resultado definitivo con un remate certero en otro contragolpe letal. Con este triunfo, Marruecos se convirtió en el primer clasificado a cuartos de final, instancia en la que espera rival entre Francia y Paraguay.

En Filadelfia: Paraguay 0-1 FRANCIA

En el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Francia superó por la mínima diferencia a una Paraguay que plantó una resistencia sólida durante gran parte del compromiso.

El equipo dirigido por Didier Deschamps rompió el cero al minuto 70, luego de que el árbitro sancionara un penal —tras revisión del VAR— por falta de Diego Gómez sobre Désiré Doué dentro del área. Kylian Mbappé se hizo cargo de la ejecución y no falló, anotando su séptimo gol en el torneo. Con este resultado, Francia avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026, donde se medirá con Marruecos.