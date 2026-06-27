UTP e Idaan certifican a 19 nuevos operadores de plantas de tratamiento de agua potable

La ceremonia de entrega de certificados se realizó en el Centro Regional de Azuero de la UTP.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un total de 19 estudiantes de las provincias de Herrera y Los Santos recibieron este viernes su certificación tras culminar el Programa de Capacitación para Operadores de Plantas de Tratamiento de Agua Potable, una iniciativa desarrollada por la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), con el objetivo de fortalecer la formación técnica del recurso humano encargado de la gestión del agua potable.

La ceremonia de entrega de certificados se realizó en el Centro Regional de Azuero de la UTP. Durante el acto, se destacó la importancia de este tipo de programas para responder a la demanda de personal técnico especializado en la operación de plantas de tratamiento de agua potable, un servicio esencial para el abastecimiento de la población.

El director ejecutivo del Idaan, Antonio Tercero González, reconoció el compromiso demostrado por los graduandos y subrayó la necesidad de contar con personal capacitado para garantizar una operación eficiente de las plantas de tratamiento en el país.

Por su parte, la rectora de la Universidad Tecnológica de Panamá, Ángela Laguna Caicedo, felicitó a los nuevos certificados y destacó el compromiso de la institución de continuar impulsando programas de educación continua orientados a fortalecer el talento humano en áreas estratégicas para el desarrollo nacional.

Además de los estudiantes, durante la ceremonia también fueron reconocidos los docentes que participaron como facilitadores del programa por su aporte académico y profesional a la formación de los nuevos operadores.