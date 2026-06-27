Mundial 2026 previa| Panamá vs Inglaterra: La 'Sele' se juega el orgullo ante el poderío inglés

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX| Panamá vs Inglaterra. Sintoniza este partido del Grupo L, el sábado 27 de junio desde las 4:00 pm (previa 1:00 pm) por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La selección de Panamá se prepara para disputar su último compromiso en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Aunque el sueño de avanzar a los octavos de final terminó de manera anticipada tras la dolorosa caída 0-1 ante Croacia, los dirigidos por Thomas Christiansen saltarán a la cancha con un objetivo claro: jugar por el honor, sumar sus primeros puntos y gritar el primer gol de esta cita mundialista.

El panorama del Grupo L

La "Sele" llega a esta jornada de cierre en la última posición del sector con 0 puntos, luego de competir de frente pero sufrir dos ajustadas derrotas por la mínima (0-1 ante Ghana y 0-1 ante Croacia). En contraste, Inglaterra comparte la cima del grupo con Ghana sumando 4 unidades (+2 en diferencia de goles), por lo que saldrá con la necesidad de asegurar su boleto a la siguiente ronda y pelear el liderato.

Inglaterra: 4 pts (+2)

Ghana: 4 pts (+1)

Croacia: 3 pts (-1)

Panamá: 0 pts (-2)

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Calentura del momento en el último entrenamiento

La víspera del partido dejó un momento llamativo durante la última sesión de prácticas de los canaleros en Nueva Jersey. Las cámaras de televisión captaron un leve altercado e intercambio de palabras entre los experimentados atacantes Cecilio Waterman y José Luis "Puma" Rodríguez.

No obstante, desde la concentración del equipo, el corresponsal de TVN/TVMAX, Ricardo Icaza, trajo tranquilidad al informar que la Federación Panameña de Fútbol (FPF) confirmó que todo quedó en una simple "calentura del momento". Los futbolistas terminaron estrechándose las manos en paz, enfocados al 100% en el duelo ante los británicos.

Por su parte, el lateral izquierdo de la selección, Jorge Gutiérrez, compareció ante los medios previo al entrenamiento y aprovechó el espacio para mandar un emotivo mensaje de solidaridad y apoyo hacia las víctimas del devastador terremoto ocurrido en Venezuela, país donde milita con el Deportivo La Guaira.

Detalles del Partido

Fecha: Sábado 27 de junio de 2026

Sábado 27 de junio de 2026 Hora: 4:00 PM (Hora de Panamá)

4:00 PM (Hora de Panamá) Sede: Estadio de Nueva York / Nueva Jersey (MetLife Stadium)

Estadio de Nueva York / Nueva Jersey (MetLife Stadium) Transmisión: Podrás vivir este cierre mundialista a través de las pantallas de TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube de TVMAX Panamá.

Será la oportunidad perfecta para que la selección nacional demuestre el buen juego que por tramos exhibió en el torneo y se despida con la frente en alto ante uno de los gigantes del fútbol mundial.

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Historia

El único antecedente entre ambas selecciones en la máxima cita del fútbol nos remonta al 24 de junio de 2018, durante la fase de grupos del Mundial de Rusia.

En aquella oportunidad, el resultado fue un contundente 6-1 a favor de Inglaterra en el Estadio de Nizhni Nóvgorod. A pesar de la abultada derrota ante los británicos, ese partido quedó grabado con letras de oro en la historia del deporte panameño.

Al minuto 78, tras un centro de tiro libre cobrado por Ricardo "Pepe" Ávila, el eterno capitán Felipe Baloy se barrió dentro del área para conectar el balón y vencer al guardameta Jordan Pickford. Ese remate significó el primer gol de Panamá en la historia de las Copas del Mundo, desatando una celebración inolvidable para todo el país.