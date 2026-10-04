Acumulación de basura tras cierre de vertedero a punto de provocar crisis sanitaria en Bocas del Toro

El cierre del vertedero municipal mantiene los desechos acumulados en varios puntos del distrito, mientras las autoridades evalúan alternativas para su disposición.

Provincia de Bocas del Toro./La acumulación de basura en el distrito de Chiriquí Grande, provincia de Bocas del Toro, genera preocupación entre residentes y comerciantes por sus efectos en la comunidad y las condiciones de salubridad.

Los residuos continúan acumulándose debido al cierre del vertedero municipal por problemas de contaminación. Ante esta situación, el Ministerio de Ambiente advirtió sobre la necesidad de tomar medidas urgentes.

Mileyka Gonzales, directora regional de MiAmbiente, explicó a TVN Noticias que el depósito presenta problemas críticos de saturación y que incluso se han registrado algunos incendios.

“En este momento tenemos dos técnicos en campo haciendo una inspección en el área de Punta Robalo, en unos terrenos que han sido identificados por parte de Petroterminal, donde se podría habilitar otro vertedero”, explicó.

Las autoridades también han sostenido reuniones con el Municipio de Changuinola para evaluar alternativas y conocer modelos que puedan ser utilizados como referencia entre los municipios.

Gonzales indicó que hace una semana realizaron un recorrido en el área y constataron afectaciones en las corrientes de agua, por lo que se busca evitar que esta situación continúe.

Comerciantes de la zona también expresaron su preocupación ante la falta de recolección de los desechos.

“Estamos preocupados, no se está recolectando. Es importante tomar las medidas correctas. El municipio ya ha estado comunicando que no se va a estar recolectando y no se ven las medidas que se han estado tomando”, señaló Clara Palacio, comerciante.

Ante la situación, en la comunidad también se plantea hacer un llamado a la población para promover la correcta clasificación de los desechos y buscar alternativas que permitan disminuir el problema.

Con información de Luis Alberto Palacios.