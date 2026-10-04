Hallan un cuerpo desmembrado y calcinado en El Coco de La Chorrera

Las autoridades iniciaron las diligencias para determinar las circunstancias del hecho e identificar a los responsables. El reporte no precisa la identidad de la víctima.

La Chorrera, Panamá Oeste/Un cuerpo desmembrado y calcinado fue encontrado la mañana de este domingo 4 de octubre en una cuneta del sector dos de Loma Corta, corregimiento de El Coco, en La Chorrera, Panamá Oeste.

Residentes del área percibieron un olor a quemado y alertaron a las autoridades. Según el reporte, los restos fueron encontrados en bolsas negras en una cuneta con vegetación.

De manera preliminar, se presume que el cuerpo habría sido desmembrado en otro lugar y posteriormente calcinado en el sitio del hallazgo. Esa versión deberá ser esclarecida mediante las investigaciones.

Las autoridades iniciaron las diligencias para determinar las circunstancias del hecho e identificar a los responsables. El reporte no precisa la identidad de la víctima.

El hallazgo ocurre en una provincia donde, según la información presentada, se han registrado más de 30 homicidios durante los primeros nueve meses de 2026.

Con información de Nicanor Alvarado.