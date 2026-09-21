Olá decreta toque de queda para menores de 18 años y fija multa de B/.50 a padres y responsables

De acuerdo con el decreto, en los corregimientos del distrito ha aumentado la incidencia de hechos delictivos y actos que alteran el orden público, situación que, según el documento, ha afectado la integridad física y patrimonial de los moradores.

La Alcaldía de Olá, en la provincia de Coclé, decretó un toque de queda para menores de 18 años en todo el distrito, como medida preventiva de seguridad ciudadana.

El Decreto Alcaldicio N.° 007, firmado por el alcalde Arcenio Ortíz el 8 de septiembre de 2026, fue publicado este lunes 21 de septiembre en la Gaceta Oficial Digital N.° 30616 D.

La disposición establece que los niños, niñas o adolescentes no podrán permanecer ni deambular por calles, veredas, vías o avenidas sin la compañía de su padre, madre, representante legal, tutor o adulto responsable, entre las 8:30 p.m. y las 5:00 a.m., de lunes a domingo.

¿Por qué se decretó el toque de queda?

De acuerdo con el decreto, en los corregimientos del distrito ha aumentado la incidencia de hechos delictivos y actos que alteran el orden público, situación que, según el documento, ha afectado la integridad física y patrimonial de los moradores.

La Alcaldía señala que la medida responde a informes de la Policía Nacional y pone especial atención en los menores de 18 años que permanecen sin supervisión adulta durante las horas nocturnas.

Te puede interesar: Sinaproc extiende aviso de prevención por persistencia de lluvias y tormentas eléctricas

El decreto sostiene que se trata de una medida preventiva y proporcional, orientada a la protección de los menores de 18 años, y que no busca impedir el desarrollo de actividades lícitas.

Como fundamento legal, la Alcaldía cita el artículo 27 de la Constitución, relativo al libre tránsito, así como la Ley 106 de 1973, que establece las atribuciones de los alcaldes como jefes de policía del distrito.

¿Quién puede acompañar a un menor?

El menor deberá estar acompañado por su padre, madre, representante legal, tutor o un adulto responsable.

Cuando el acompañante no sea un familiar, deberá contar con una autorización escrita. Además, podrá tener bajo su responsabilidad a un máximo de dos niños y deberá existir una diferencia de edad de al menos siete años entre el adulto y los menores.

¿Qué ocurre si un menor es sorprendido solo en la calle?

En caso de que sea encontrado durante el horario restringido sin la compañía autorizada, será aprehendido por la Policía Nacional y permanecerá bajo custodia hasta que sea reclamado por sus familiares.

El decreto establece que el niño, niña o adolescente tendrá derecho a realizar llamadas telefónicas para informar de su situación a sus familiares o al adulto responsable.

Si a las 8:00 a.m. del día siguiente nadie se ha presentado a reclamarlo, será puesto a órdenes de las autoridades competentes, entre ellas el Juzgado de Niñez y Adolescencia o el Ministerio de Desarrollo Social.

Multa de B/.50 para padres y responsables

El decreto establece una multa de B/.50, a favor del Tesoro Municipal, para el padre, madre, representante legal, tutor o adulto responsable del menor aprehendido.

La sanción será impuesta por el funcionario de cumplimiento de la Alcaldía y se duplicará en caso de reincidencia o desacato.

La misma multa se aplicará al adulto que sea sorprendido con un menor de 18 años, durante el horario restringido, en bares, discotecas, cantinas, toldos, parrilladas y establecimientos similares.

Esta sanción administrativa se aplicará sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiera corresponder por permitir el ingreso o permanencia del menor en estos lugares.

Excepciones

El decreto exceptúa de la restricción los festejos familiares por acontecimientos especiales, entre ellos:

Cumpleaños.

Quince años.

Bautizos.

Matrimonios.

Graduaciones.

Además, señala que los niños, niñas o adolescentes que sean encontrados trabajando o mendigando en las calles durante la noche, por encontrarse en una situación de riesgo social, serán puestos a disposición del Juzgado de Niñez y Adolescencia de Coclé, para que determine las medidas de protección correspondientes.

Si estuvieran acompañados por adultos, estos serán puestos a disposición del Ministerio Público ante la posible comisión de un delito de maltrato al menor.

La aplicación de la medida estará a cargo del funcionario de cumplimiento de la Alcaldía, el Juzgado de Justicia Comunitaria y la Policía Nacional.

El decreto es de obligatorio cumplimiento en todo el distrito de Olá y entró en vigor a partir de su promulgación.