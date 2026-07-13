MiAmbiente realiza mantenimiento en Sendero Los Pozos Termales del Parque Nacional Coiba

El sendero permanece cerrado al público, los trabajos de mantenimiento continúan realizándose de manera periódica para garantizar que las instalaciones se mantengan en óptimas condiciones y estén listas para recibir visitantes.

Panamá/El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), a través del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), realizó una jornada de limpieza y mantenimiento en el sendero Los Pozos Termales, ubicado dentro del Parque Nacional Coiba, como parte de las acciones permanentes para conservar las infraestructuras destinadas al uso público.

Durante la jornada se ejecutaron trabajos de limpieza y mantenimiento en la calzada, los letreros informativos, puentes, tinas y los techos de las tinas. Además, se efectuaron labores de poda y remoción de ramas en áreas donde el crecimiento de la vegetación representaba un riesgo para las instalaciones.

Según MiAmbiente, estas acciones tienen como objetivo preservar las condiciones de seguridad, accesibilidad y orden del sendero, contribuyendo al adecuado manejo de uno de los principales atractivos naturales del Parque Nacional Coiba.

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La entidad informó que, aunque el sendero permanece cerrado al público, los trabajos de mantenimiento continúan realizándose de manera periódica para garantizar que las instalaciones se mantengan en óptimas condiciones y estén listas para recibir visitantes una vez se autorice su reapertura.

Como resultado de la jornada, la calzada, los puentes, las tinas y el resto de las infraestructuras del sendero permanecen en condiciones adecuadas para su funcionamiento.

MiAmbiente destacó que estas labores fortalecen la conservación de las instalaciones, favorecen la seguridad de los futuros visitantes y promueven el uso responsable de los recursos naturales y de la infraestructura del Parque Nacional Coiba.