“El Don de la TV” dejó atrás el drama y encendió el escenario con una coreografía frenética en el séptimo show.

¿Alguien pidió K-pop? Israel “Ñero” Berastegui abrió la séptima gala de Tu Cara Me Suena 2026 con una misión titánica: convertirse en PSY y cantar “Gangnam Style”.

Durante la semana, Ñero confesó el dolor de cabeza que fue aprenderse la letra en coreano, pero en el escenario la historia fue otra. Inyectó una energía arrolladora, dominó el famoso "baile del caballo" y dejó la vara altísima para el resto de sus compañeros.