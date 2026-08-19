Camión cisterna se incendia en la vía Interamericana en Antón

El siniestro se registró en Santa Rita, en Antón, generando un fuerte tranque que se extiende hacia la Ciudad de Panamá . Autoridades de Coclé habilitan rutas alternas para los conductores que se dirigen al interior.

Antón, Coclé/Un incendio de camión cisterna que transportaba combustible mantiene cerrada la Vía Interamericana en el distrito de Antón, provincia de Coclé.

El vehículo perdió el control y volcó en el sector de Juan Hombrón, comunidad de Santa Rita, provocando un aparatoso siniestro que obligó a las autoridades a bloquear la ruta en ambos sentidos.

El hecho se reportó cerca de las 10:30 a.m. y de inmediato se generó un fuerte tranque vehicular. Según reportes en el lugar, la cola de vehículos en dirección a la Ciudad de Panamá alcanzó a rebasar el hospital Materno Infantil de Antón, extendiéndose hasta los límites con la provincia de Panamá Oeste.

Unidades del Cuerpo de Bomberos de Coclé y Panamá Oeste, junto con la Dirección de Operaciones de Tránsito, se desplegaron en la zona para sofocar las llamas y garantizar la seguridad de los conductores.

Aunque las autoridades aún no confirman oficialmente el balance de heridos, videos grabados por testigos en los primeros minutos del incidente muestran al conductor logrando salir del vehículo entre las llamas y ponerse a salvo. Paramédicos se mantienen en el área a la espera de que se controle la emergencia para acceder al punto exacto.

Recomendaciones de tránsito

La Dirección de Operaciones de Tránsito informó que no existe ningún desvío para los conductores que se dirigen hacia la Ciudad de Panamá, por lo que se recomienda tener paciencia y esperar la reapertura de la vía una vez que los bomberos controlen el incendio y se retire el vehículo.

Para los automovilistas que viajan hacia el interior del país, sí se han habilitado rutas alternas. Los conductores pueden tomar los desvíos por El Chirú de Antón, Llano Grande o la zona de Pueblo Nuevo para llegar a su destino sin quedar atrapados en el tranque.

Las autoridades piden a los usuarios acatar las indicaciones del personal de tránsito, ya que la magnitud del fuego y el riesgo por el combustible derramado requieren mantener el área completamente despejada.