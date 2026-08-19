Unachi inicia elecciones para escoger a su nuevo rector: más de 7 mil están habilitadas para votar

Para la jornada fueron habilitadas 34 mesas de votación, distribuidas entre el campus central, los centros regionales y los subcentros universitarios.

Chiriquí/La Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) desarrolla este miércoles sus elecciones internas para escoger al nuevo rector de esta casa de estudios superiores, entre siete candidatos que aspiran al cargo.

Para la jornada fueron habilitadas 34 mesas de votación, distribuidas entre el campus central, los centros regionales y los subcentros universitarios.

El padrón electoral está compuesto por cerca de 980 docentes, 988 administrativos y al menos 5,200 estudiantes, lo que representa más de 7,000 personas habilitadas para participar.

En el campus central se acondicionaron aulas de distintas facultades como centros de votación, entre ellas la Facultad de Humanidades. Los encargados de las mesas deben colocar las actas y preparar el material necesario para el sufragio.

Las votaciones comenzaron a las 8:00 a.m. y se extenderán hasta las 8:00 p.m. en la sede central y los centros regionales. Posteriormente, el escrutinio se realizará en el auditorio central de la universidad.

En las instalaciones ubicadas en la comarca, el horario fue reducido debido a la alerta amarilla vigente. En estos sectores, las mesas cerrarán a las 5:00 p.m.

Con información de Demetrio Ábrego.