Francia registra más de 50 días de ola de calor desde mediados de junio, un récord

Europa occidental vivió el inicio de verano más cálido jamás registrado, con un período de junio-julio a un nivel récord, con olas de calor, sequía generalizada e incendios, alimentados por el cambio climático.

París, Francia/Francia batió un récord con 52 días de ola de calor desde mediados de junio, según un análisis de AFP de datos de la agencia meteorológica Météo-France, cuando el verano en Europa aún no terminó.

Europa occidental vivió el inicio de verano más cálido jamás registrado, con un período de junio-julio a un nivel récord, con olas de calor, sequía generalizada e incendios, alimentados por el cambio climático.

En Francia metropolitana, el número total de días en las tres olas de calor vividas desde junio supera con creces los 33 días registrados en 2022 o los 22 días contabilizados durante el mortífero verano de 2003.

En concreto, registró 14 días en junio, 16 en julio y otros 22 desde finales de julio. Esta última ola, que aún no ha terminado, es la segunda más duradera, solo por detrás de los 23 días registrados en julio de 1983.

Se trata de la 54.ª ola de calor que sufre Francia desde 1947. Más de la mitad de ellas tuvieron lugar después de 2010.

Aunque las autoridades activaron alertas por altas temperaturas desde mayo, este episodio de finales de primavera no reunió los criterios de Météo-France para contabilizarlos como una ola de calor.

Una ola de calor es "un episodio de temperaturas claramente más altas que los valores normales durante varios días" a escala nacional, según Météo-France. El episodio de mayo no fue lo suficientemente intenso.

El año 2026 ya registró también los días más calurosos de media en Francia, el 24 y 25 de junio.

El indicador térmico nacional, que tiene en cuenta las temperaturas diurnas y nocturnas de 30 estaciones de referencia, alcanzó los 30 °C, superando el récord establecido en 2003.