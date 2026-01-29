Juicio Odebrecht entra en su décimo día con la continuación del peritaje financiero

El perito Lim elaboró un informe de actuación financiera de carácter judicial dentro de la investigación del caso Odebrecht , destacando la trazabilidad de las operaciones realizadas entre las sociedades de la constructora y diversas personas jurídicas y naturales panameñas .

Panamá/La audiencia del juicio Odebrecht inicia hoy su décimo día en el Juzgado Primero de Liquidación de Causas Penales, jornada en la que se espera continúe el interrogatorio del testigo por parte de la Fiscalía. el perito Antonio Lim. Ayer, el especialista fue cuestionado únicamente por la Fiscalía.

Entre los defensores que podrían intervenir posteriormente, se encuentran Guillermina McDonald, abogada de Navin Bhakta; Carlos Carrillo, defensor del expresidente Ricardo Martinelli, entre otros.

El perito Lim elaboró un informe de actuación financiera de carácter judicial dentro de la investigación del caso Odebrecht, destacando la trazabilidad de las operaciones realizadas entre las sociedades de la constructora y diversas personas jurídicas y naturales panameñas.

Del análisis efectuado, el perito identificó alrededor de 114 personas naturales y jurídicas, entre ellas: Juan Antonio Niño Pulgar, Inversiones Joruma, Riccardo Fancolini, Ramón Carretero, Evelyn Vargas, Navin Bhakta, Constructora Internacional del Sur, José Domingo Arias, Rosas y Rosas, Jorge Alberto Rosas, Mauricio Cort, Demetrio Papadimitriu, Jaime Lasso, Michelle Lasso, Fundación Don James, Carlos Duboy, Ricardo Martinelli e Importadora Ricamar.

El caso Odebrecht es considerado la mayor trama de corrupción de América Latina. En Panamá, la Fiscalía Especial Anticorrupción sustentó su investigación en la confesión de la constructora brasileña, que admitió haber pagado más de 59 millones de dólares en sobornos entre 2009 y 2014 a funcionarios públicos, operadores políticos y empresarios, con el fin de asegurar la adjudicación de contratos millonarios.