Juicio Odebrecht entra en su noveno día con nuevas comparecencias previstas

Panamá/La audiencia del juicio Odebrecht inicia hoy su noveno día, en el que se espera la continuación de la lista de testigos por parte de la Fiscalía. Para esta jornada, de acuerdo con la fiscal Ruth Morcillo, está prevista la comparecencia de al menos tres testigos, entre ellos Olmedo Méndez Tribaldo, Mauricio Cort y Antonio Lynn.

Ayer, durante el octavo día de audiencia, el juicio por el caso Odebrecht estuvo marcado por un recorrido técnico y jurídico sobre el financiamiento privado de las campañas políticas y la estructura utilizada para la apertura de una cuenta bancaria en Andorra, a través de una sociedad constituida en Belice.

El caso Odebrecht es considerado la mayor trama de corrupción de América Latina. En Panamá, la Fiscalía Especial Anticorrupción sustentó su investigación en la confesión de la constructora brasileña, que admitió haber pagado más de 59 millones de dólares en sobornos, entre 2009 y 2014, a funcionarios públicos, operadores políticos y empresarios, con el fin de asegurar la adjudicación de contratos millonarios.