Mitradel orienta a 370 estudiantes del Arte y Oficio ante el reto del desempleo juvenil

La iniciativa surge en un contexto marcado por el desempleo juvenil, una de las principales preocupaciones para quienes buscan su primera oportunidad laboral.

Panamá/En medio de un mercado laboral que exige cada vez más preparación y experiencia, cientos de jóvenes están a punto de dar un paso decisivo sin tener claro hacia dónde dirigir su futuro.

En el Colegio de Artes y Oficios Melchor Lasso de la Vega, unos 370 estudiantes que cursan su último año de bachillerato reciben orientación vocacional como parte de un esfuerzo por acercarlos a la realidad del empleo y reducir la incertidumbre que enfrentan al graduarse.

La iniciativa surge en un contexto marcado por el desempleo juvenil, una de las principales preocupaciones para quienes buscan su primera oportunidad laboral.

Durante la jornada, los estudiantes no solo reciben información sobre opciones académicas y técnicas, sino también herramientas prácticas para insertarse en el mercado, desde la elaboración de un currículum hasta la identificación de habilidades que hoy son valoradas por las empresas.

La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, explicó que este tipo de programas busca conectar a los jóvenes con las oportunidades reales disponibles en el país.

“Nosotros tenemos que buscar que nuestros jóvenes sepan cuáles son las oportunidades que tienen y que tomen decisiones sobre todo informadas, depende del área donde vivan”, expresó.

En el caso del Colegio Artes y Oficios, la formación técnica representa una ventaja frente a otras opciones educativas. Según explicó la ministra, las carreras que allí se imparten responden directamente a las necesidades actuales del mercado laboral.

Es una escuela que tiene altos niveles de contratación porque son carreras técnicas que son las que el mercado laboral requiere en este momento, llámese electricidad, marítima, fontanería, todo lo que hay dentro de este colegio son oportunidades reales para el buscador de empleo, sobre todo buscar los programas que tenemos dentro del ministerio para que terminen sus carreras, sus bachilleratos y entren al mercado laboral”, indicó.

Mientras los estudiantes afinan sus perfiles y conocen más sobre sus posibilidades, el reto sigue siendo lograr que esa preparación se traduzca en empleo formal en un entorno donde la competencia es alta.

Para muchos de estos jóvenes, la orientación recibida puede marcar la diferencia entre enfrentar el mercado laboral sin rumbo o hacerlo con herramientas que aumenten sus oportunidades.

Con información de María De Gracia.