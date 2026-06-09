Clima en Panamá: Lluvias intermitentes predominarán en varias regiones del país; oleajes en el Pacífico seguirán fuertes

Se mantienen activos dos avisos de vigilancia: uno por lluvias y tormentas eléctricas y otro por mar de fondo en el Pacífico.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que para este martes 9 de junio se prevén condiciones atmosféricas variables en gran parte del país, con lluvias intermitentes y episodios de aguaceros principalmente en sectores del occidente y oriente del territorio nacional.

Durante la mañana se espera cielo parcialmente nublado a cubierto, con algunas lluvias intermitentes en zonas marítimas y posibles incursiones hacia las costas y tierra firme del occidente y oriente del país.

Para la tarde, se pronostican lluvias intermitentes con episodios de aguaceros en áreas del occidente y oriente. En el resto del país se mantendrán condiciones de parcialmente nublado a cielo cubierto, con probabilidad de lluvias aisladas ocasionales.

En horas de la noche, las lluvias se concentrarán principalmente en zonas marítimas, mientras que en el resto del territorio no se esperan eventos lluviosos significativos, sin embargo, se mantiene un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas hasta este miércoles 10 de junio en todas las provincias, comarcas y áreas marítimas.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 12°C y 18°C en la cordillera Central, mientras que en el resto del país estarán entre 22°C y 24°C. Las máximas alcanzarán entre 28°C y 30°C en el Pacífico, de 27°C a 29°C en el Caribe y entre 18°C y 23°C en la cordillera Central.

En cuanto al viento, se prevén corrientes variables con componentes del suroeste al noreste, con velocidades sostenidas entre 10 y 20 kilómetros por hora.

Respecto a las condiciones marítimas, el Imhpa indicó que en el litoral Caribe se esperan olas de entre 0.60 y 1.00 metro de altura, con periodos de 7 a 8 segundos, por lo que las condiciones serán favorables para las actividades marítimas.

En el litoral Pacífico se pronostican olas entre 0.90 y 2.00 metros de altura, con periodos de 15 a 18 segundos, por lo que se mantiene la medida de extrema precaución, recordando que se mantiene una alerta por mar de fondo hasta este miércoles 10 de junio.

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