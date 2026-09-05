¿Quieres estudiar una maestría internacional en Inteligencia Artificial? Aplica al programa de becas de la Senacyt

Para esta convocatoria, la SENACYT ha publicado en su página web la Tabla de Asignación de Fondos, que establece el estipendio de manutención según el país, la región y la universidad donde se realicen los estudios.

La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) anunció la apertura de la convocatoria pública del Subprograma de Becas de Excelencia Profesional, enfocada en maestrías alineadas a la Estrategia de Inteligencia Artificial.

El programa está dirigido a profesionales panameños con título de licenciatura que busquen especializarse en centros universitarios internacionales de alto reconocimiento académico. El periodo de recepción de postulaciones estará abierto hasta el 5 de octubre de 2026 a las 2:00 p.m.

Áreas de especialización y universidades elegibles

La convocatoria contempla 15 áreas de estudio prioritarias, entre las que destacan:

Ingeniería en Inteligencia Artificial , Ciencias de Datos y Robótica en IA .

, y . Aplicaciones sectoriales como IA para Salud , Logística , Finanzas , Agricultura , Energía , Construcción y Manufactura .

, , , , , y . Tecnologías de soporte como Big Data, Cloud Computing, Ciberseguridad con IA y Seguridad en IA (IA Safety).

Los aspirantes deben presentar tres opciones de universidades que figuren en las primeras 300 posiciones de clasificaciones internacionales específicas, tales como el U.S. News Best Global Universities for Artificial Intelligence, el QS World University Rankings by Subject (Data Science & AI) o el Shanghai Ranking 2025.

Modalidad, cobertura financiera e idioma

Las becas están estructuradas para programas con una duración de hasta dos años en modalidad presencial y a tiempo completo.

La cobertura financiera se otorga según la Tabla de Asignación de Fondos de la Senacyt, e incluye financiamiento complementario de estudios de inglés (entre 6 y 8 meses en modalidad virtual) para aquellos candidatos que requieran alcanzar un nivel B2 o el exigido por la institución de destino.

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Requisitos de postulación y proceso de selección

Entre los requisitos exigidos por el programa se destacan:

Índice académico mínimo de 2.00/3.00 en la licenciatura y evidencia de participación en equipos de investigación (publicaciones o pasantías).

en la licenciatura y evidencia de participación en equipos de investigación (publicaciones o pasantías). Presentación de carta de admisión o constancia de trámite de ingreso a la universidad seleccionada.

o constancia de trámite de ingreso a la universidad seleccionada. Ensayo de motivación (máximo 3 páginas), tres cartas de referencia y hoja de vida actualizada.

(máximo 3 páginas), tres cartas de referencia y hoja de vida actualizada. Contar con dos codeudores con capacidad financiera en caso de adjudicación.

Toda la documentación debe compilarse en un único archivo PDF (máximo 500 MB) y cargarse a través de la plataforma digital oficial habilitada en el anuncio antes de la fecha límite.

La evaluación de los expedientes estará a cargo de una Comisión Evaluadora externa conformada por especialistas nacionales e internacionales, asignados de forma aleatoria para prevenir sesgos en el proceso.

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