Proyecto conjunto impulsa la conservación de árboles en el Biomuseo

Es importante resaltar que estos árboles no serán removidos; por el contrario, forman parte de un patrimonio natural que será preservado y potenciado dentro del desarrollo del parque.

Ciudad de Panamá, Panamá/Como parte de un esfuerzo conjunto entre el Biomuseo y el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), se desarrolla actualmente un inventario detallado de la flora existente en los alrededores del museo, con el objetivo de garantizar su conservación y enriquecer la experiencia de los visitantes. Este proyecto permitirá que el público conozca, de manera dinámica e interactiva, las diversas especies de árboles presentes en el área que abarca 10.7 hectáreas de terreno, mediante letreros informativos y códigos QR que se implementarán en la siguiente etapa del proyecto.

Al escanear estos códigos, los usuarios accederán a una plataforma digital desarrollada por MiAmbiente, donde encontrarán información completa sobre cada especie, incluyendo su nombre común y científico, ciclo reproductivo y de floración, altura, diámetro, hábitat y disposición de las hojas.

El inventario surge a partir de un estudio técnico detallado realizado por MiAmbiente a solicitud del Biomuseo, luego de la incorporación de un área adicional de siete hectáreas al recinto. Como resultado de este trabajo, todos los árboles han sido identificados y marcados con un punto verde, garantizando su reconocimiento y protección.

En este aspecto, ingenieros forestales de MiAmbiente han logrado inventariar diversas especies como higuerón (Ficus insípida), roble (Tabebuia rosea), corotú (Enterolobium cyclocarpum), Panamá (Sterculia apetala), caoba (Swietenia macrophylla), guayacán (Tabebuia guayacan), entre otros. También se encontraron especies de palma como la palma de coco (Cocos nucifera), palma abanico (Livistona chinensis) y palma real (Roystonea regia).

Esta iniciativa forma parte del proyecto de expansión del Parque del Biomuseo, alineado con su misión de generar conciencia sobre la interdependencia entre la vida y su entorno, impactando a estudiantes, visitantes y ciudadanos tanto a nivel nacional como internacional.

Edgar Naterón, director regional metropolitano de MiAmbiente, destacó que esta iniciativa contribuye directamente a la promoción del “turismo verde”, al integrar conocimiento, conservación y tecnología en un mismo espacio.

Por su parte, Benito de Gracia, del Biomuseo, encargado del proyecto, destacó que “este esfuerzo se enmarca en el Plan Maestro del Proyecto Parque de Amador, el cual busca integrar valores excepcionales del área de Amador, como su biodiversidad e historia, en el diseño y desarrollo del Parque del Biomuseo. El inventario forestal constituye uno de los insumos clave para lograr este objetivo, asegurando la conservación y desarrollo de este bosque urbano a orillas del Canal de Panamá”.

Además, el inventario servirá como base para el desarrollo de las áreas verdes del parque. Durante su implementación, facilitará la identificación de especies y el desarrollo de actividades de educación ambiental dirigidas al público. A futuro, será una herramienta fundamental para orientar el manejo y la planificación del ecosistema del parque.