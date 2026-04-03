Mercado de Mariscos operará parcialmente el lunes por jornada de limpieza profunda

La Alcaldía reiteró que estas jornadas buscan fortalecer la seguridad alimentaria y mantener los estándares de salubridad en uno de los principales puntos de abastecimiento de productos del mar en la ciudad.

La Alcaldía de Panamá informó que el próximo lunes 6 de abril el Mercado de Mariscos operará de forma parcial debido a una jornada de limpieza profunda en sus instalaciones.

De acuerdo con el comunicado, los restaurantes atenderán a partir de la 1:00 p.m., mientras que el área de venta de productos permanecerá cerrada durante toda la jornada.

La medida forma parte del programa de higienización que ejecuta la Dirección de Mercados Municipales en los centros de expendio de alimentos, con el objetivo de garantizar condiciones sanitarias adecuadas para comerciantes y consumidores.

Los trabajos contemplan hidrolavado, fumigación interna y externa, desinfección de módulos y mantenimiento de áreas verdes, como parte de las acciones periódicas de limpieza.

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Las autoridades municipales indicaron que el mercado retomará su funcionamiento habitual el martes 7 de abril, en sus horarios regulares: de 1:00 a.m. a 10:00 a.m. para mayoristas, de 5:00 a.m. a 5:00 p.m. para el público en general y los restaurantes de 10:00 a.m. a 11:30 p.m.

La Alcaldía reiteró que estas jornadas buscan fortalecer la seguridad alimentaria y mantener los estándares de salubridad en uno de los principales puntos de abastecimiento de productos del mar en la ciudad.