Alerta: Bandera roja por fuertes oleajes en costas del Pacífico; en La Barqueta se avistó un cocodrilo

Se recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a los nuevos boletines meteorológicos que serán emitidos en las próximas horas para conocer si se mantienen o levantan estas restricciones.

Los miembros del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) procedieron a la colocación de banderas rojas y amarillas en distintas playas del Pacífico panameño por el fuerte oleaje debido al fenómeno de mar de fondo. Además, en Chiriquí, se reportó la presencia de un cocodrilo en playa La Barqueta, lo que elevó el peligro para los bañistas.

El cierre de operaciones en todos los puntos de cobertura a nivel nacional a partir de las 5:00 p.m. de este viernes. La medida responde a un incremento peligroso en el oleaje y las corrientes de resaca, manteniendo la bandera roja como señal de prohibición absoluta para el ingreso de bañistas al mar.

Puntos críticos: Panamá Oeste y Chiriquí

El reporte oficial destaca una situación de especial vigilancia en la provincia de Panamá Oeste, específicamente en los sectores de Boquilla y Canadian, en Nueva Gorgona, donde persisten olas de gran magnitud que representan un riesgo extremo.

Por otro lado, la alarma se extendió en la provincia de Chiriquí. Además del intenso oleaje, se confirmó el avistamiento de un cocodrilo en playa La Barqueta, lo que obligó a las unidades de seguridad a redoblar la vigilancia y reiterar la prohibición de acercarse a la orilla.

Medidas de prevención obligatorias

Bajo el marco del fenómeno de "Mar de Fondo", las autoridades han emitido un listado de recomendaciones para residentes y turistas:

Suspensión de actividades: Se prohíben las actividades recreativas en las franjas litorales.

Se prohíben las actividades recreativas en las franjas litorales. Embarcaciones: Se insta a los capitanes de naves livianas a extremar medidas, amarrar sus botes o trasladarlos a lugares protegidos.

Se insta a los capitanes de naves livianas a extremar medidas, amarrar sus botes o trasladarlos a lugares protegidos. Vigilancia: No se debe confiar en la "aparente calma" de las olas, ya que la marejada es repentina y de gran fuerza.

"Reiteramos a la población que no se acerquen a las playas. La bandera roja no es una sugerencia, es una prohibición para salvaguardar vidas", indicaron voceros del Sistema de Emergencias.

Líneas de ayuda

Ante cualquier eventualidad, las autoridades mantienen habilitadas las líneas de emergencia las 24 horas:

Central de Emergencias: 911

911 Líneas directas de SINAPROC: 520-4426 / 6998-4809

Se recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a los nuevos boletines meteorológicos que serán emitidos en las próximas horas para conocer si se mantienen o levantan estas restricciones.