NBA noticias| Luka Doncic y los Lakers sufren un golpe duro con los playoffs a la vuelta de la esquina

El esloveno sufrió un desgarro muscular la noche del jueves durante el partido entre el equipo de Los Ángeles y los Oklahoma City Thunder.

Estados Unidos/Los Angeles Lakers recibieron este viernes un golpe devastador al confirmarse que su superestrella Luka Doncic será baja indefinida por lesión a sólo dos semanas del inicio de los playoffs de la NBA.

El esloveno, que sufrió un desgarro muscular la noche del jueves, se perderá el cierre de la temporada regular y su presencia en las eliminatorias está en grave riesgo.

Máximo anotador de la temporada, con 33,5 puntos de media, la participación de Doncic es esencial para las aspiraciones de los Lakers en los que pueden ser los últimos playoffs de LeBron James con el uniforme oro y púrpura.

Doncic, de 27 años, sufrió la dolencia durante la humillante derrota del jueves ante los Oklahoma City Thunder por 139-96.

A mediados del tercer cuarto, Doncic se frenó en seco cuando varios defensores impidieron su avance hacia el aro. Sin poder apoyar la pierna, el base se estiró sobre la pista y se llevó las manos al rostro.

El esloveno se retiró al vestuario visiblemente afectado y tapándose la cara con la camiseta, en una imagen que ya presagiaba que la situación era grave.

Los Lakers reportaron de inmediato que su estrella padecía una lesión muscular y este viernes confirmaron el alcance en una resonancia magnética.

"Doncic ha sido diagnosticado con un desgarro de grado 2 en el tendón del isquiotibial izquierdo y quedará fuera por el resto de la temporada regular", señaló la franquicia.

De acuerdo con la cadena ESPN, su estatus para las eliminatorias es por el momento "incierto".

Los Lakers, que tienen cinco partidos por delante en la fase regular, ostentan la tercera plaza de la Conferencia Oeste, con sólo una victoria de ventaja sobre los Denver Nuggets de Nikola Jokic.

- Premios en peligro -

La lesión frenó en seco a Doncic cuando se encontraba en uno de los momentos más dulces de su carrera. El pasado marzo batió el récord de puntos anotados en un mes para un jugador de los Lakers, con un total de 600 y una media de 37,5 por noche.

El mágico mes del base, que incluyó siete partidos de al menos 40 puntos, uno de 51 y otro de 60, propulsó a los Lakers en una racha de 14 victorias en 16 partidos.

Los angelinos recuperaron así el optimismo de que esta excelsa versión de Doncic, combinada con la recuperación de LeBron James y Austin Reaves, les llevara a ser competitivos en las eliminatorias.

La recuperación de este tipo de lesiones puede prolongarse más allá de dos semanas, por lo que LeBron James, a sus 41 años, probablemente asumirá más responsabilidad hasta la recuperación de Doncic, si es que para entonces los Lakers siguen en la carrera por el anillo.

Doncic y LeBron pueden haber jugado su último partido juntos ya que King James termina este curso su contrato con los Lakers y no ha aclarado si piensa renovar, marcharse a otra franquicia o retirarse.

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La lesión de Doncic también arruinó su intento de meterse en la pelea por su primer premio MVP (Jugador Más Valioso) de la temporada.

El esloveno ha disputado 64 partidos este curso, con promedios de 33,5 puntos, 7,7 rebotes y 8,3 asistencias, quedándose al borde del límite de 65 que se requiere para ser elegido en los premios de temporada y en el mejor quinteto.

Su agente, Bill Duffy, dijo a ESPN que Doncic alegará "circunstancias extraordinarias" para que no se le aplique la regla de los 65 partidos disputados.

En el comunicado, Duffy recordó que su cliente tuvo que ausentarse dos partidos por el nacimiento en diciembre de su segunda hija en Eslovenia.

"Luka ha hecho grandes sacrificios para cumplir con su equipo y con la liga esta temporada. Su temporada de récords merece quedar registrada en los libros de historia, a pesar de la desafortunada lesión de anoche y de otras circunstancias extraordinarias", dijo el agente.