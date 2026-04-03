MLB noticias| Miguel Amaya produce carrera en día de encuentro para "Chema" Caballero y Leonardo Jiménez

Marlins vs Yankees, con los panameños Leonardo Jiménez y José "Chema" Caballero, el sábado 4 de abril a las 6:00 p.m. por TVMAX y TVN Pass.

Estados Unidos/Miguel Amaya respondió en el rol de bateador designado por los Cachorros de Chicago durante el partido que disputaron este viernes frente a los Guardianes de Cleveland.

El jugador panameño conectó un doble, en la parte alta del tercer episodio, con el que remolcó la única carrera de los Cachorros en ese juego que perdieron ante los Guardianes por 4 a 1.

Amaya terminó su faena con un hit en tres turnos y una carrera anotada.

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Encuentro de paisanos

Los santeños Leonardo Jiménez y José "Chema" Caballero se vieron las caras durante el juego que disputaron sus respectivos equipos, los Marlins de Miami y los Yankees de Nueva York.

Caballero anotó una carrera, no pegó imparables en tres turnos, recibió una base por bola y un ponche, además jugó en el campo corto. Mientras que Jiménez no tuvo turnos oficiales al bate y defendió la tercera base.

Los Yankees vencieron a los Marlins, por 8 carreras a 2.

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También jugaron

El panameño Iván Herrera ocupó la receptoría y pegó un hit en tres turnos por los Cardenales de San Luis que se llevaron la derrota ante los Tigres de Detroit, por 4 carreras a 0.

Su compatriota Edmundo Sosa se fue en blanco en un oportunidad a la caja de bateo en la victoria de los Phillies de Filadelfia sobre los Rockies de Colorado, 10 por 1. El capitalino defendió el campo corto desde la parte alta del séptimo episodio cuando sustituyó a Trea Turner.