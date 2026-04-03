PSG, de la mano de Ousmane Dembélé, se impone al Toulouse en la Ligue 1

El París Saint Germain ratifica su liderato en la liga de Francia.

Francia/Con dos goles del Balón de Oro Ousmane Dembélé y otro de Gonçalo Ramos, el líder París Saint-Germain derrotó este viernes al Toulouse por 3-1 en el partido que abrió el telón de la 28ª fecha de la Ligue 1.

Los tres puntos permiten a los hombres de Luis Enrique abrir un hueco de cuatro unidades con el Lens (2º) antes de la visita de los Sangre y Oro al Lille el sábado.

El PSG se ganó de paso el derecho a preparar con tranquilidad la doble cita de cuartos de final de Liga de Campeones de Europa ante el Liverpool, el miércoles en París, toda vez que los parisinos descansarán en Ligue 1 la próxima semana para centrarse en el duelo con los Reds.

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Dembélé fue el protagonista este viernes en el Parque de los Príncipes con un golazo de volea con la zurda desde fuera del área (23').

Luego remató junto a la línea de gol un balón peinado en el primer palo por el georgiano Khvicha Kvaratskhelia (33'), poco después de que el Toulouse hubiese igualado con gol de Rasmus Nicolaisen (27').

Gonçalo Ramos, que acababa de saltar al terreno de juego, firmó el tercer gol local con un disparo ajustado en el tiempo añadido (90+2').

Con la mente puesta en la Champions, en la que el PSG defiende título, Luis Enrique realizó varios cambios en su once habitual.

Destacó la presencia del defensor brasileño Lucas Beraldo, que jugó en la medular y cumplió en su nuevo rol antes de ser sustituido en el segundo tiempo por el portugués Vitinha.

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- Dudas de Safonov -

En una noche tranquila, uno de los pocos sobresaltos vino de la mano del arquero del PSG Matveï Safonov, bajo la mirada de su competidor Lucas Chevalier, relegado al banquillo.

El ruso falló primero en una salida fuera de su área, tras haber calculado mal la altura del balón que le superó por arriba y obligó al central ucraniano Illia Zabarnyi a un salvamento desesperado.

En el córner posterior, Safonov no despejó con contundencia otra pelota aérea y permitió, después de una cierta confusión a la que el PSG está acostumbrado en su área, que Rasmus Nicolaisen conectara un cabezazo oportunista y empatara.

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Pero el ritmo globalmente letárgico de la segunda parte benefició a los parisinos. Ahora podrán centrar su atención en el Liverpool, que no tendrá la misma tranquilidad: los Reds juegan el sábado los cuartos de la FA Cup ante el Manchester City.

Luis Enrique dio descanso de inicio a varios jugadores que acababan de regresar de largos viajes con sus selecciones, entre ellos el capitán Marquinhos y el trío portugués formado por Nuno Mendes, Vitinha y João Neves.

"Para ganar títulos necesitamos muchos jugadores, hoy me gustaría destacar a Gonçalo Ramos, salió y en cinco minutos marcó un gol, él me demuestra que me equivoco (al dejarlo en el banco)", dijo Luis Enrique, quien tuvo enfrente a otro entrenador español, Carlos Martínez Novell.