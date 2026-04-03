Béisbol Mayor 2026 calendario| Dos partidos ponen en marcha la Ronda de Ocho del campeonato nacional

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Panamá/El 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor entra este sábado en su segunda etapa. Ocho equipos superaron la fase preliminar y ahora competirán por los cuatro puestos disponibles para las semifinales.

Serán cuatro series, pactadas al ganador de tres de un límite de cinco partidos, dos de ellas comenzarán en esta primera jornada.

Veraguas vs Chiriquí

El estadio Kenny Serracín de David será el escenario del enfrentamiento inicial entre los 'Indios' veragüenses y los chiricanos.

Después de un buen arranque, el elenco veragüense pasó por dificultades, pero se sobrepuso y cerró la fase regular con dos triunfos contundentes sobre Darién (por 12 a 2) y Los Santos (por 11 a 1) lo que le valió para clasificar con récord de nueve triunfos y siete derrotas. Colectivamente bateó para un promedio de .273 y su cuerpo de lanzadores tuvo una efectividad de 3.25.

En cuanto al elenco del 'Valle de la Luna', éste fue consistente en la fase regular al ganar 11 de 16 partidos jugados. Su bateo colectivo fue de y un 2.94 en porcentaje de carreras limpias permitidas de .291.

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Darién vs Panamá Oeste

Las 'Harpías' darienitas llegan al estadio Mariano Rivera de La Chorrera donde medirán fuerzas con los 'Vaqueros' de Oeste.

Darién supo capear los vaivenes de la etapa regular hasta asegurar su clasificación a la Ronda de Ocho con una victoria sobre Colón, por 4 carreras a 3, en el que fue su penúltimo juego de esa fase la que terminó con récord de nueve triunfos y siete pérdidas. Su ofensiva tuvo un registro de .276 y su pitcheo tuvo una efectividad de 4.46.

Por su parte, Panamá Oeste se constituyó en uno de los equipos fuertes de la ronda inicial la que completó con 10 victorias en 16 juegos. En esos encuentros acumuló un promedio de bateo general de .307 y 4.69 en su porcentaje de carreras limpias permitidas.

Ambos partidos están programados para iniciar a las 7:00 p.m.